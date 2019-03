La declaración de los padres de los niños asesinados en Godella: "Cuando desperté, María me dijo: no te preocupes los niños están en mi corazón"

Los padres de los dos niños asesinados en Godella (Valencia) están detenidos acusados de homicidio. Los cuerpos de los pequeños fueron hallados en la tarde de este jueves después de horas de búsqueda. Estaban enterrados muy cerca de la casa donde vivían.

Se espera que ambos pasen próximamente a disposición judicial, pero Antena 3 Noticias ha tenido acceso a la declaración que ambos realizaron antes de encontrar los cuerpos de los pequeños.

María, la madre, aseguró: "Desperté a Gabriel de madrugada porque quería tener sexo, porque hace mucho tiempo que no nos acostábamos. Tengo miedo porque Gabriel me ha pegado una paliza esta mañana y tengo mucho miedo y me estoy ocultando aquí. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Quiero ver a mis hijos, me da miedo que les haya pasado algo a mis hijos: Hay una secta que nos persigue y tengo un hijo que está poseído por el diablo".

En torno a las 11:00 horas de este jueves la madre fue encontrada desnuda cerca de la vivienda en el interior de un bidón y presentaba arañazos propios de haber corrido sin ropa.

Gabriel, el padre, declaró: "Ayer por la tarde María arrojó a uno de mis hijos a la fosa séptica y yo tuve que salvarle la vida. Cuando me desperté esta mañana y no los veía me ha dicho María: no te preocupes los niños están en mi corazón".

