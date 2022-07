La jueza que investiga la muerte de María Isabel Sánchez, tía política del actor Luis Lorenzo, toma declaración al notario ante quien se modificó el testamento de la fallecida y al administrador de una empresa de cuidados que atendió a la víctima, entre otros.

El pasado 3 de junio se confirmó que la tía de la mujer de Lorenzo había fallecido por "envenenamiento". Según la autopsia, se encontraron niveles de cadmio y manganeso entre 200 y 20 veces superiores a una cantidad normal, respectivamente. Ambos son metales presentes en el cuerpo en pequeñas cantidades. Si se ingieren dosis muy altas, pueden llegar a ser letales.

La pareja del actor llevó a su tía a un notario para modificar el testamento tan solo cinco días después de que la mujer fuese ingresada en urgencias. Palomino ha remarcado que cuando llevaron a su tía a modificar el testamento, se encontraba en plenas "facultades mentales".

El actor y su pareja quedaron en libertad provisional tras ser detenidos como los principales sospechosos de la muerte de Isabel, de 85 años, con el objetivo de hacerse con sus bienes. Así lo indica la investigación de la Guardia Civil.

Luis Lorenzo se muestra tranquilo

El actor ha expresado que se muestra " absolutamente tranquilo" con el caso de la muerte de Isabel. La jueza del caso no ha aprobado la petición que hacía el hermano de la fallecida -quien denunció los hechos- y tampoco la Fiscalía pedía la medida. Creen que no hay riesgo de fuga. Por tanto, se mantiene la libertad provisional al no haber indicios poder cometer otros delitos.

Asimismo, la sobrina de la fallecida expresó que se siente "imponente" ya que lo "único" que ha hecho es el "bien", que "jamás" le ha importado el dinero. Asegura no haber tocado la herencia de su tía.