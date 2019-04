Decenas de españoles están atrapados en Madeira por culpa del mal tiempo

El fuerte viento que afecta al archipiélago portugués ha obligado a cancelar varios vuelos que deberían partir del aeropuerto de Madeira. Medio centenar de pasajeros procedentes de Bilbao están atrapados en Madeira desde el pasado sábado en Madeira sin poder regresar a la capital vizcaína en avión, debido a los fuertes vientos que azotan al archipiélago portugués.

El vuelo de regreso a Bilbao tendría que haber partido a las 18.10 horas del pasado sábado. Iberia reubicó a los 54 pasajeros en diferentes hoteles, aunque después de dos noches se les ha informado que deben abandonar sus habitaciones, "porque no hay sitio para seguir en ellas", según ha informado a Europa Press una de las afectadas, Vanesa Lorenzo. "Nos han dicho que, como desde Iberia nadie se había puesto en contacto desde el domingo con el hotel, y como sólo teníamos nuestras habitaciones reservadas hasta las doce, sintiéndolo mucho debíamos dejarlas libres", ha señalado.

Lorenzo ha lamentado que desde la cancelación del vuelo el pasado sábado, "Iberia únicamente nos dijo que desde la recepción del hotel nos informarían de todo, pero no nos solicitaron un teléfono de contacto ni nada. Desde entonces solo contactaron con el hotel para prolongar nuestra estancia una noche más, y desde el domingo no se sabe nada". "El problema es la falta de información, ya que no sabemos si el vuelo va a salir este lunes, si nos vamos a tener que quedar más días aquí, si tenemos o no sitio dónde dormir... es todo una falta de información", ha criticado.

Los pasajeros permanecen con sus maletas fuera de los hoteles a la espera de conocer alguna nueva información por parte de la compañía aérea. a la espera de poder volar hasta Bilbao. Iberia les reubicó en varios hoteles, pero aseguran sentirse desasistidos y abandonados por falta de noticias e información.

Este no es el único grupo de españoles atrapados en Madeira como consecuencia del mal tiempo. Decenas de canarios están a la espera de que la compañía con la que tienen contratados su viaje incremente sus conexiones con tres operaciones para dar cobertura a los afectados.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera mantiene, de momento, activa la alerta amarilla para la costa sur de Madeira ante la previsión de vientos superiores a los 80 Kilómetros por hora.