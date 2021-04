Daniel López Acuña, epidemiólogo: "No tiene sentido el uso de la mascarilla en el campo o en una playa donde se respete la distancia"

El epidemiólogo y Ex Director de Accion Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, Daniel López Acuña, ha comparecido en directo en Antena 3 Noticias para valorar el repunte diario de contagios de coronavirus y si España está entrando en una posible cuarta ola.

En los últimos días el aumento de contagios en toda España es muy visible y la incidencia acumulada también se ha visto incrementada.

P ¿Este ligero repunte diario es el inicio de la cuarta ola o será un ola más pequeña, como dijo Fernando Simón?

R. Es evidente que estamos teniendo repuntes importantes en la mayoría de CC.AA y un aumento en la incidencia acumulada en el país y en todo el territorio europeo. Francia tiene 700 casos por 100.000 habitantes, Italia 500. Está claro que es una cuarta ola, es difícil saber cuánto va a durar y que intensidad va a tener, dependerá de las medidas restrictivas. sto no se puede afrontar solo mediante la vacunación.

P. La variante británica ya ha provocado nuevos confinamientos en otros países. ¿cómo de extendida en nuestro país? ¿puede empeorar mucho las cosas?

R. La variante británica juega un papel importante porque es mucho más contagiosa y duradera, además de estar determinando instancias más largas en los hospitales, la celeridad de la cuarta ola puede ser atribuible a esta variante. En la medida en la que bajamos las restricciones vuelven a subir los contagios y las muertes por coronavirus.

P. Se han dado casos de infección en personas que ya estaban vacunadas. ¿Qué explicación tiene esto?

R. Esto es esperable en medida en la que vacuna protege contra la celeridad de la enfermedad, con el riesgo de hospitalización pero no previene el contagio. Por eso las personas que ya han recibido ambas dosis tienen que seguir cumpliendo las medidas de seguridad. No podremos avanzar ni estar tranquilos hasta que no hayamos vacunado a una gran parte de la población.

P. ¿Qué opina sobre la nueva norma, que el gobierno quiere matizar, sobre el uso de mascarillas al aire libre?

R. En medida en que en una playa haya acumulación de personas sin respetar la distancia de seguridad es obligatorio el uso de mascarillas, sin embargo, si hay poca gente, se respeta la distancia o estamos en el campo solos no tiene lógica que se use. Lo importante es que depende de como estemos en ese momento, hay que seguir manteniendo las distancias, durante estos días ha habido muchas imágenes de playas abarrotadas, eso es muy peligroso.