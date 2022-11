La cuñada de 'El Chicle' declara en el juicio: "Llegamos a un sitio con capilla y allí fue la violación"

Ha comenzado el cuarto juicio al que se enfrenta José Enrique Abuín, 'El Chicle', por la presunta violación de su cuñada hace 17 años. Ella era menor de edad y él la forzó presuntamente a mantener relaciones sexuales amenazándola con un cuchillo. En 2005, cuando sucedieron los hechos, el caso se archivó por falta de pruebas y porque su exmujer tenía una coartada para él.

Antes de las 10:00 de la mañana entraba por la puerta de la Audiencia Provincial de A Coruña Juan Carlos Quer, que hoy se acercaba hasta allí "por su hija". "Diana debería estar aquí", decía para los medios. Se preguntaba si con ese primer caso de José Enrique, si se continuase la investigación, "no hubiese sucedido lo que ocurrió" con su hija.

Los hechos ocurrieron en el 2005

'El Chicle' declaró el primero, a las 10:15. Poco más de 20 minutos donde pidió que fuese tratado por su nombre y no por el alias, que le quitasen las esposas porque no es "una persona violenta" y donde describió la relación con Vanesa como "tensa", que "trataba de evitarla y no quería estar con ella a solas". También aseguró que no hubo ningún tipo de relación sexual entre ellos.

"Llegamos a un sitio con capilla y allí fue la violación"

Después fue el turno de la víctima. Describió los hechos, donde contó que José Enrique le pidió que no subiese al autobús para ir al instituto y le acompañase a retirar 20 euros para su padre. Realizó una parada, pero en pocos minutos se subió al coche "y se metió en un sitio con un letrero que ponía San Lorenzo". "Llegamos a un sitio con capilla y allí fue la violación", declaró su cuñada.

Dijo que le quitó el teléfono, la amenazó con un cuchillo por su garganta y le pidió que le realizase una felación. Ella se negó y fue en ese momento cuando se puso encima de ella: "sentí un pinchazo y me dejé para que acabara". Ese día se sintió "mal, con una vergüenza que sigue teniendo".

La víctima se lo contó a una amiga, que fue la siguiente en declarar. La "llamó nerviosa y llorando", y le dijo que su "cuñado la había forzado y amenazado". También habló con una de sus hermanas, que en la declaración reconoció que le pidió a Vanesa que se "lo contase a sus padres y denunciase", y ella le dijo que no porque si no la mataría a ella, a Rosario (su exmujer) y a su sobrina (la propia hija de 'El Chicle').

Hasta 11 testigos pasaron hoy por el juicio. Uno de ellos fue la pareja en aquel momento de Vanesa, que le dijo "que fuese al médico y a denunciarlo". Hasta cuatro guardias civiles contaron las investigaciones del caso: "Vanesa se acordaba de todo, de cómo tiró el preservativo, dónde…, buscamos y no encontramos nada". "Al detener a José Enrique Abuín hizo unas manifestaciones, su cuñada lo había hecho por celos".

En el juicio, 'El Chicle' se mantuvo en todo momento cabizbajo, sin mirar a los testigos y con mascarilla. La Fiscalía pide ahora para él 15 años de prisión, y el ministerio público 30.000 euros de indemnización por daños físicos y morales.