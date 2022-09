¿Cuándo es el próximo eclipse solar en España?

Uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes tiene lugar en raras ocasiones, más aún, si se tiene en cuenta que no se puede ver en distintas zonas del mundo. Los eclipses son fenómenos astronómicos que suceden cuando la Tierra o la Luna se bloquean la luz del sol una a otra, produciendo un fenómeno en el plano celeste que no sucede tan a menudo como algunos desearían.

Muchos aficionados a la astronomía que no han llegado a tiempo a ver este espectáculo están de suerte, pues los eclipses son unos fenómenos fácilmente previsibles. El Instituto Geográfico Nacional publica en su página web el calendario de eclipses para los próximos años, en los que se incluyen además los lugares desde donde se podrás avistar, el tipo de eclipse, y datos concretos para que puedas disfrutar de estas maravillas celestes.

De forma concreta, en lo que queda de año 2022 habrán 2 eclipses visibles, uno de sol y otro de luna. El primero ya ha tenido lugar, el pasado 25 de agosto. Un eclipse parcial de sol, que el informe del instituto ha calificado de poco importante, pudiendo ser apreciado solo en lugares como Barcelona o Mallorca. El segundo, un eclipse de Luna que aún no ha tenido lugar, no podrá apreciarse desde la Península, como si podrán aquéllos que se encuentren en el continente asiático el día 8 de noviembre, dejando a nuestro satélite totalmente oculto. A diferencia que un eclipse de sol, los de luna no son peligrosos para vista y se pueden apreciar sin protección

Calendario de eclipses

En su página web, con unos datos proporcionados por el Observatorio Astronómico Nacional, se ha elaborado un calendario que incluye los eclipses que tendrán lugar en los próximos años. La tabla, además de incluir información sobre la fecha y las características de cada evento, incluye un video interactivo en el que se pueden consultar simulaciones de lo que sucederán el el cielo en estas fechas. De una forma didáctica, se muestra como sucederá el eclipse, por que zonas se podrá apreciar y como tendrá lugar, entre otros datos.

A continuación te dejamos una lista de los eclipses que están por venir en los próximos años:

28 de octubre del 2023: Tendrá lugar un eclipse parcial de Luna.

25 de marzo de 2024: La Luna se oscurecerá a causa de un eclipse, apreciable desde las Islas Canarias.

18 de noviembre del 2024: Un eclipse parcial de Luna será visto desde toda la Península.

14 de marzo del 2025: Eclipse total visible en toda la Península, pero por más tiempo en las localidades que se sitúen al este, como Galicia, Castilla y León o Extremadura.

29 de marzo del 2025: Elipse parcial de Sol que se podrá ver en todas las provincias, aunque los habitantes de la zona noreste lo verán mejor.

7 de septiembre del 2025: Eclipse total de Luna

12 de agosto del 2026: Eclipse de Sol. Uno que merecerá la pena ver, pues la Luna bloqueará la Luz del astro por completo si se ve desde la península.

Como observar una eclipse

Mirar a un eclipse de Sol es, evidentemente, mirar al Sol. Este detalle fundamental se pasa por alto, muchas veces por descuido o dejándose llevar por la emoción del momento. Para verlo mejor, se saca el telescopio y se apunta directamente hacia el fenómeno, para verlo con más detalle.

En algo similar a lo que hace una lupa, pero exponencialmente más potente. Un telescopio enfocado al Sol es para la piel humana muy dañino. Puede causar quemaduras dolorosas en la piel y, para las retinas, llegara a producir daños irreversibles e incluso ceguera. No es ninguna broma y todos los campamentos de astrología para niños hacen especial hincapié en esto, siendo una de las pocas actividades de un astrónomo que comprende verdadero riesgo. Recordar que, si no duele, es porque el ojo no siente el dolor como otras partes del cuerpo humano, y uno puede llegar a quemárselo sin enterarse.

El sol sólo se puede observar con filtros especiales homologados que reduzcan la radiación solar hasta cierto punto para que sea visible, o colocando un folio plastificado para que podamos apreciar la sombra.

El caso de los eclipses es el mismo. Sin medidas de seguridad, observar un eclipse puede ser fatal para la vista, Por suerte, existe un método sencillo y seguro para ver un eclipse, que se puede hacer con co0sas que se tienen normalmente por casa. La cámara estenopeica se fabrica con tijeras, cartón y algo para pegarlo, además de pape de aluminio, un alfiles y un folio blanco. Para construirlo: