¿Cuál es el protocolo actual si soy positivo en COVID-19?

Falta menos de un mes para las fiestas de Navidad y el tema de conversación no es la falta de test diagnósticos de COVID-19, ni las largas colas en las farmacias, ni la afluencia de gente en los 'vacunódromos'. ¿Se ha acabado la pandemia? No exactamente, lo que se ha hecho es pasar a una nueva etapa, la de la 'gripalización' pero los contagios siguen existiendo y de hecho se está experimentando un incremento de la incidencia. Si eres uno de tantos que no sabe cuál es el protocolo a seguir en caso de dar positivo en coronavirus a continuación te aclaramos las dudas.

Desde el pasado 28 de marzo España entró en un nuevo escenario en el contexto de la pandemia, con la mayor parte de la población vacunada frente a la COVID-19 se dijo adiós a los aislamientos obligatorios para positivos y se diseño una nueva forma de actuación para estos casos. Las pruebas de diagnóstico desde entonces solo se realizan a mayores de 60 años o personas vulnerables y a trabajadores de centros sanitarios o sociosanitarios.

Entonces ¿qué tiene que hacer alguien si se infecta de coronavirus? El protocolo desde entonces pasa por diferenciar a las personas que son de riesgo o no. Embarazadas, mayores, inmunodeprimidos o trabajadores en centros sanitarios y sociosanitarios acudirán a su centro de salud para confirmar y computar el positivo en caso de que así sea.

Los contagios en personas que previamente no son de riesgo se diferencia si existen síntomas fuertes o no, en caso positivo ha de acudirse también al centro de salud para realizar la prueba diagnóstico y confirmar o no el positivo y en caso de que no se presente una sintomatología fuerte no será necesario el aislamiento.

El positivo leve no tendrá que aislarse, aunque Sanidad para estos casos recomienda el uso de la mascarilla en todo momento, intentar teletrabajar en caso de ser posible, evitar aglomeraciones y reuniones sociales y el contacto con personas vulnerables.