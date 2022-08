¿Cuál es la canción del verano? Estas son las favoritas

Agosto llega a su fin y si hay algo que nunca falta en las vacaciones es la canción del verano. Este año los bañistas han creado sus propios temas gracias a una iniciativa en los recintos musicales de Madrid.

En la caravana de Chic-Trópico se encuentra un completísimo estudio de grabación. Enmarcado en los Veranos de la Villa de Madrid, el colectivo de Chico-Trópico ha recorrido cinco piscinas de Madrid.

El sonido del mar o la dieta veraniega, son algunos de los temas más recurrentes en las canciones creadas por los bañistas junto a Chico-Trópico.

Las candidatas favoritas

Este verano, han sido muchas las candidatas a llevarse el título de canción del verano, pero sin duda, dos de ellas han sobresalido del resto. Hablamos de 'Quédate' de Bizarrap y Quevedo, y 'Despechá' de Rosalía.

'Quédate',el último tema de el productor argentino Bizarrap y el cantante canario Quevedo, lograron entrar en el puesto 98 del listado estadounidense `Billboard Hot 100´ exclusivamente por las reproducciones en `streaming´. Sin embargo, fuera del mercado estadounidense `Quédate´ ha tenido un enorme éxito en todos los países de habla hispana. El tema, que fue publicado hace un mes, lleva dos semanas consecutivas e el número 1 de la lista global de Billboard, gracias a las reproducciones en España y Latinoamérica.

La canción de Rosalía, 'Despechá', como no podía ser de otra manera, ambienta su videoclip en una playa muy 'typical spanish'. Rodeada de toda una famila, con neverita y mesa plegada incluída, la catalana lo da todo en su videoclip con este tema. A la pegadiza canción, se le suman unos bailoteos, intercalados con unos planos de Rosalía subida a una lancha, con una camiseta en la que se puede leer 'Mallorca', y otros con la cantante con unas cuantas de conchas de mar por la piel. Un videoclip veraniego que anima las vacaciones y con el que dan ganas de ir a la playa.

¿Cuánto sabes de las canciones del verano?

No hay verano que no tenga su canción. Esa cancioncita que se te mete en la cabeza, que escuchas en cada esquina y no puedes dejar de cantar. En Antena 3 Noticias, hemos creado un test para ponerte a prueba.