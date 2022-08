TRIVIAL: ¿Cuánto sabes de las canciones del verano?

Los recuerdos que tenemos del verano siempre suelen ir acompañados de una sintonía y esa es la canción del verano. Es ese tema que tiene un ritmo que te anima siempre que lo escuchas, sus letras son fáciles de memorizar y da igual dónde estés, ya sea conduciendo, en la ducha o haciendo deporte, no puedes evitar cantarla o tararearla. Otra de las características de estas canciones, algo que no puede faltar si es considerada como la canción del verano, es un estribillo bien pegadizo.

Ya sea en el chiringuito de la playa, la discoteca o la verbena del pueblo, esa canción del verano no para de repetirse una y otra vez; incluso, algunas de ellas llegan acompañadas de una coreografía. Un baile sencillo, apto para todas las caderas, que también nos terminamos aprendiendo de tanto verlo ¿Quién no se sabe los pasos de 'La Macarena'?

La canción que triunfa en verano puede llegar de la mano de un artista cantando en solitario como Shakira, Rosalía, King África, Luis Fonsi y Georgie Dann o en dúos como Los del Río o Ella Baila Sola. Los grupos o las colaboraciones también se cuelan dentro de las listas de las mejores canciones.

Una de las últimas ha sido ‘Despechá’ de Rosalía. Uno de los temas considerados como la canción de este verano 2022. La cantante española ha revolucionado a todos, no hay vídeo en TikTok que no lleve su canción y no hay persona que no se anime a intentar hacer sus pasos de baile.

Trivial musical

En Antena 3 Noticias hemos elaborado este Trivial sobre las canciones del verano. Nos hemos basado en los temas que más han triunfado a lo largo de varios años en la temporada estival. Hemos querido hacer este divertido test para que compruebes cuánto sabes de las canciones del verano y puedas poner a prueba a tus amigos ¿Quién sabrá más?

En el cuestionario vas a encontrarte una serie de preguntas con tres posibles respuestas, pero cuidado, solo una opción es la correcta. Puedes participar en este 'Trivial musical’ pinchando en el enlace que se despliega a continuación. ¡Mucha Suerte!