Críticas al fundador de Papa John's por presumir de su riqueza en redes sociales durante la crisis humanitaria por coronavirus

La crisis sanitaria, económica y humanitaria por la pandemia de coronavirus, ha provocado que millones de personas en todo el mundo haya perdido su puesto de trabajo o que tengan que pedir ayuda a para poder alimentarse.

En un momento como éste, el fundador de la cadena de pizzerias, Papa John's, hace gala en redes sociales y sin ningún pudor, de todas sus posesiones y riqueza acumulada por su bollante negocio. El estadounidense John Schnatter, cuenta con un patrimonio de mil millones de dólares, según la lista Forbes.

En sus últimas publicaciones en Instagram y Tik Tok nos muestra el hall y alguna de las habitaciones de su mansión en Kentucky- valorada en 100 millones de dólares-, su colección de coches vintage o su helicóptero .

It's #TikTokTuesday! Got a ton of requests for a house tour, so here's part 1! Stay tuned for more...