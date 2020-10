Fernando Simón confiesa sus mayores locuras por amor: "Cada vez que me enamoraba hacía alguna tontería"

Fernando Simón es un apasionado de la escalada, y ese deporte en España tiene un apellido propio. El director del CCAES mantuvo una simpática charla con los hermanos Pou en la que mostró su lado más sentimental.

Simón, que se considera muy enamoradizo, fue preguntado por cuáles han sido sus mayores locuras por amor. "Cada vez que me enamoraba hacía alguna tontería", reconoció entre risas el epidemiólogo.

"He tenido muy poquitas novias, lo que no quiere decir que me haya enamorado de muchas chicas", dijo Fernando Simón en tono de humor. Durante la misma entrevista, el director del CCAES habló también de otros aspectos.

Los hermanos Pou preguntaron a Simón por las palabras de Cristiano Ronaldo en las que afirmaba que las "PCR son una mierda". "Ahora resulta que Cristiano es un experto en PCR", bromeó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que no quiso entrar en polémicas.

Simón ha reconocido durante sus últimas comparecencias el preocupante aumento de casos positivos durante esta segunda ola de coronavirus. El epidemiólogo pide responsabilidad a los ciudadanos para frenar la expansión de la pandemia.