Crece el número de familias que acuden a las 'colas del hambre' en Alicante

La crisis social derivada de la pandemia del coronavirus se está ensañando cada vez más con los más vulnerables. Desde hace meses, las 'colas del hambre' por toda España no paran de crecer, y muchas de las personas que acuden en busca de alimentos no lo habían hecho nunca antes.

Es el caso del Banco de Alimentos de Alicante, que ya atiende a más de 62.000 personas de todos los perfiles, como trabajadores de la hostelería que están en el paro por las restricciones del coronavirus.

"He estado trabajando en una discotecta, pero como han cerrado hostelería, discotecas y demás me he quedado en paro", cuenta una mujer a Antena 3 Noticias. Y algunos reconocen que es la primera vez que se ven obligados a recurrir a estos servicios.

Las ONG aumentan su actividad

Ante esta situación las ONG están incrementando su actividad con nuevas campañas para que los alimentos puedan llegar a todo el que lo necesite. La Federación Española de Bancos de Alimentos y sus 54 bancos asociados han puesto en marcha una nueva campaña de recogida de comida por toda España durante el mes de marzo.

El objetivo es atender a las más de 800.000 personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, según el último informe elaborado por la ONG Oxfam Intermón en enero.

Y es que, casi un año después de que comenzaron los primeros ERTE en las empresas españolas, el país acumula ya más de cuatro millones de parados, una cifra que no se alcanzaba desde 2006. Todo sin contar las casi 900.000 personas acogidas a un ERTE y que siguen sin saber cuándo podrán retomar su actividad laboral.

En este mapa de Antena 3 Noticias puedes consultar dónde se encuentran los bancos de alimentos de España.