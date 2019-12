Los jugadores de la Arandina fueron condenados en el día de ayer a la pena máxima, 38 años de cárcel, acusados de agredir sexualmente a una menor de 16 años. De esa pena, la Audiencia Provincial de Burgos decretó 14 años por violación y 24 más por cooperación, por hacer posible la agresión sexual de los otros.

En respuesta a la sentencia, se han convocado dos concentraciones, programadas para el día de mañana en las localidades de Aranda del Duero y Zamora a las 18:00 de la tarde. La convocatoria, realizada a través de las redes sociales, defiende la inocencia de los tres futbolistas y piden "una justicia digna" para ellos.

La abogada de los tres jugadores, Olga Navarro, ha considerado que la sentencia es "injusta", en declaraciones eta mañana en Espejo Público: "Me parece muy injusta la sentencia. Yo me he implicado porque creo en ellos, creo en su inocencia". Además, ha insistido en esta idea apoyándose en las convocatorias programada a favor de los condenados, algo que "no se ve en ningún caso de este tipo": "Este es un caso en el que supuestamente se están condenado a violadores, se mueven pueblos para que haga justicia".