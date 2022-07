Los contagios de COVID por las nuevas variantes siguen subiendo pero a menor ritmo cuando los hospitales vuelven al riesgo alto

¿Hemos alcanzado ya el pico de la séptima ola de coronavirus? Lo cierto es que todavía es pronto para dar respuesta a esa pregunta pero sí que se observa que la curva epidemiológica de la COVID-19 desacelera su ascenso. Esto no significa que no siga subiendo el número de contagios por las nuevas variantes de Ómicron, si no que lo hace a menor ritmo.

Los últimos datos publicados indican que la incidencia entre los mayores de 59 años ha crecido hasta los 1.255 casos, 30 positivos más que el viernes pasado. La ocupación hospitalaria supera ya el 10% y de acuerdo con el último semáforo de riesgo covid, los hospitales españoles vuelven a riesgo alto.

Actualmente se publican los datos cada martes y según los últimos registrados 12.789 positivos en Sars-CoV-2 están ingresados, 709 más que el pasado viernes, de los cuales 501 están en UCIS.

Ya hay más de 13 millones de contagios por covid, según Sanidad que cifra el total de infecciones en 13.032.841, aunque está cálculo está muy alejado de la realidad, ya que solo contabiliza las infecciones confirmadas por antígeno o PCR en centros médicos, principalmente mayores de 60 años, sanitarios, sociosanitarios y personas vulnerables.

Además, estos datos indican que desde finales de junio el porcentaje de ómicron se sitúa en el 100% y la variante predominante es la BA.5. Sanidad sigue insistiendo en recomendar las medidas de prevención: mascarilla, distancia de seguridad, higiene de manos y ventilación.