Las consecuencias judiciales que puede tener el testimonio del hijo mayor de Juana Rivas

"En 2017 me arrancaron de mi casa, que es mi madre. Mi hermano Daniel sigue viviendo en ese infierno que yo viví hasta los 16 años. Él vive con un maltratador a su lado, él tiene miedo de expresar esas cosas porque sabe que su padre puede enterarse y amenazarlo, tiene miedo. Él siente riesgo de muerte. Yo he sentido riesgo de muerte. Mi reflejo lo veo en él". Este ha sido el duro grito de ayuda que ha lanzado el hijo mayor de Juana Rivas.

El equipo jurídico de Juana Rivas ha hecho público un vídeo en el que, sin mostrar su rostro, Gabriel pide ayuda para su hermano que sigue viviendo con su padre, Francesco Arcuri, en Italia. Además, en un escrito dirigido a la Fiscalía General de Cagliari, asegura: "Conozco a mi padre y sé que no es capaz de controlar su impulsividad y su ira. Mi hermano está en gran peligro". Contactamos con Gonzalo León letrado senior de Vilches Abogados para analizar cómo puede cambiar este testimonio el procedimiento abierto contra la expareja de Rivas.

Retrocedamos hasta el verano de 2017. En ese año una mujer de Maracena, Juana Rivas, atrae toda la atención mediática al desaparecer durante un mes junto a sus hijos. Ella intentaba evitar por todos los medios que Gabriel y Daniel tuvieran que ir con su padre. Su huida comenzó en mayo de 2016, cuando abandonó, con sus hijos, la isla de Carloforte porque "no quería vivir más" bajo "las torturas" de su expareja, según defendió en el juicio.

Ya en España se negó a entregar a Arcuri a los pequeños, aunque las resoluciones judiciales le obligaban a ello, pero Rivas, alegando que "escapaban del maltrato" vio en esa huida una forma de protección.

El caso Juana Rivas

El plan que se dio por probado fue el siguiente: El 18 de mayo de 2016 Juana Rivas y los dos pequeños viajaron a Granada, se supone que para visitar a la familia. La fecha prevista de vuelta Italia era un mes después, pero ese avión nunca se cogió y el 12 de julio de 2016 interpuso denuncia por malos tratos contra Francesco en el Juzgado de Violencia 2 de Granada.

El 2 de agosto le comunicó a Arcuri su decisión de no volver más a Carloforte y escolarizó a los pequeños en Maracena. A través de dos correos electrónicos le dijo a su expareja que podía llamar a los niños cuando quisiera y los podía ver en Granada.

En ese tiempo, Francesco Arcuri consiguió, en el Tribunal de Cagliari, la guarda y custodia provisional de los dos menores el 23 de junio de 2017 e impulsó un procedimiento de devolución de menores ante el Ministerio de Justicia de Italia, invocando el convenio de La Haya.

En diciembre de 2016 ya un juzgado de Granada dictó la restitución de los menores a Italia, tras lo que llegaron diferentes recursos y resoluciones en la misma línea.

En este contexto es cuando Rivas ve en la desaparición con sus hijos la única alternativa. Tras esta fuga, fue juzgada por sustracción de menores y desobediencia judicial y condenada en primera instancia a 5 años de prisión, pero consiguió una reducción de pena y después un indulto parcial del Gobierno, por lo que está en libertad.

Francesco Arcuri fue condenado en 2009 por malos tratos a Juana Rivas, en aquel entonces Gabriel tenía 3 años. La condena incluyó 3 meses de cárcel y una orden de alejamiento, sin embargo, la pareja se da una nueva oportunidad, en 2015 tienen a Daniel y se marchan a vivir a Italia. El resto está ya contado.

Preguntamos a León si estos hechos llegan a darle la razón a Juana Rivas si habrá que compensarla de alguna manera, pero la respuesta es clara: "Juana Rivas a lo largo de todos estos años ha interpuesto varias, multitud, de denuncias contra Francesco Arcuri. Denuncias que relataban no solo episodios de violencia de género contra ella, sino contra sus propios hijos. Lo cierto es que todas esas denuncias presentadas por Juana Rivas, presentadas tanto ante los tribunales españoles como los tribunales italianos fueron archivadas. En aquel momento se acordó la guardia y custodia en favor del padre Francesco Arcuri en un momento muy concreto, en ese momento Juana Rivas había admitido que había abandonado Italia para evitar una situación mayor de violencia de género, había admitido que había mentido al padre de sus hijos y que hasta que un juez no lo dijese no iba a entregar a los menores. En cierto modo, Juana Rivas estaba incumpliendo su deber como madre porque estaba impidiendo al padre de los menores poder ver a esos niños. Y ese fue el contexto en el que se adoptó esa medida, pero lo cierto es que el derecho de familia no es un derecho inamovible, es un derecho cuyas resoluciones van variando en función de las circunstancias que se vayan dando. Ahora las circunstancias han cambiado y se deben adoptar nuevas resoluciones. En este caso se da una particularidad muy importante que es que el padre está siendo acusado por la Fiscalía. Lo normal es que independientemente de como termine ese procedimiento judicial de índole penal, en el ámbito familiar se deberá adoptar una nueva resolución que seguramente quite la guardia y custodia a Francesco Arcuri y, que si realmente termina siendo condenado por delito maltrato a sus hijos, se le retire también el ejercicio de la patria potestad".

¿Cambio de rumbo en el proceso judicial?

¿Por qué ahora vuelve a hablarse del caso Juana Rivas? El testimonio de Gabriel, ahora mayor de edad, marca el inicio de una nueva etapa en este caso. La defensa de Juana Rivas asegura que la Fiscalía italiana ha procesado a Arcuri por presunto maltrato a los hijos comunes de ambos.

"Este equipo jurídico quiere manifestar su máxima preocupación ante el hecho de que un menor, se vea obligado a seguir viviendo con su padre tras la existencia de un proceso penal abierto por maltratarle y, en cuya instrucción, se ha concluido que hay pruebas más que suficientes para imputar a dicho padre y proceder, por tanto, a la apertura de juicio penal contra él". León recuerda que "existe un mecanismo que es el de las medidas cautelares, por el cual, se pueden adoptar resoluciones provisionales hasta que se adopte una resolución definitiva sobre el procedimiento penal. Por lo tanto, en este caso entendemos que lo más oportuno sería acordar unas medidas provisionales en las que se establezca que se le retira la guardia y custodia a Francesco Arcuri de su hijo menor para evitar que siga conviviendo con él durante este procedimiento judicial".

Sin embargo, la representación legal en España de Francesco Arcuri ha asegurado a Europa Press que la justicia italiana no le ha notificado "absolutamente nada". El abogado de Arcuri en España, Enrique Zambrano, explica que hasta el momento su cliente no ha recibido notificación alguna de una posible imputación por maltrato, la cual vendría derivada de las trece denuncias presentadas en su día por Juana Rivas en Italia y que fueron inicialmente archivadas. Además, insiste en la "inexistencia" de hechos que respalden dichas acusaciones.

Gonzalo León es muy claro al respecto: "El comunicado emitido por los abogados de Juana Rivas y el posterior vídeo publicado relativo al relato del hijo mayor de Juana Rivas y Francesco Arcuri no es que cambie o no el procedimiento judicial. Se sigue un procedimiento judicial contra Francesco Arcuri desde el año 2022 por cometer, presuntamente, delitos de maltrato contra sus menores. Ahora, la Fiscalía, recientemente, ha dictado el auto de procesamiento contra Arcuri, es decir, le imputa formalmente, es decir, le acusa formalmente de cometer delito de maltratos contra sus hijos. El testimonio del hijo mayor de Juana Rivas y Francesco Arcuri será muy importante en ese desarrollo judicial porque vamos a recordar que, presuntamente, es víctima de esos hechos y además es mayor de edad. Su declaración será muy importante en ese juicio. Lo que está haciendo el hijo mayor de Juana Rivas y Francesco Arcuri es pedir a la Fiscalía que adopte las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de su hermano, que además, a día de hoy, sigue viviendo con su padre. Pero lo cierto es que este testimonio no es que cambie o dé un giro radical a este procedimiento sino que será muy importante a la hora de decidir por parte del tribunal italiano si Francesco Arcuri es o no autor de un delito de maltrato contra sus hijos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com