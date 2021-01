La confesión de Salvador Illa en su despedida: "El peor momento fue pedir la restricción para acompañar a los seres queridos que habían perdido"

Salvador Illa ha confesado en su despedida del ministerio de Sanidad el peor momento que ha pasado en la pandemia del coronavirus. "Uno de los momentos más complicados fue cuando tuve que pedir la restricción para aquellos que querían acompañar a sus seres queridos. Me llevo conmigo a todas las familias y los que han perdido a un ser querido".

Illa se ha mostrado seguro de que se va a derrotar a este virus. "Derrotar este virus, erradicarlo. Para mí ha sido un honor. Dejo muchos amigos dentro del Gobierno y fuera del él. Soy un servidor público. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Dejo mis funciones en el momento en el que tengo que hacerlo".

Agradecimientos

Salvador Illa deja su cargo como titular de Sanidad para afrontar las elecciones catalanas como candidato del PSC. Illa ha dedicado "unas palabras para los miembros de la Comisión de Sanidad. He aprendido mucho de todos mis adversarios políticos. He trabajado con 23 consejeros de las CC.AA después de un año nada fácil les quiero expresar mi reconocimiento y gratitud"

"Quisiera dar las gracias a todos los profesionales sanitarios. La labor y la vocación de todos ellos. Esta pandemia les ha puesto a prueba. Al conjunto de ciudadanos españoles por el cumplimiento ejemplar que han seguido estas medidas" ha dicho Illa.

Salvador Illa ha comparecido en rueda de prensa comopor última vez. Ha comunicado la situación de la pandemia deen nuestro país. "Prorrogar por tercera vez la restricción de movilidad con el Reino Unido. Debido a la cepa británica del coronavirus, hay 195 casos y 161 casos sospechosos. Esta por debajo de un 5% de los casos pero puede acabar teniendo una situación dominante".

Salvador Illa ha informado de la situación de la pandemia del coronavirus. "Incidencia acumulada muy alta. Indica una tendencia de descenso del número de casos que detectamos. Hay que desplegar los planes de contingencia de acuerdo con el plan que ya se aplicó en la segunda ola. Escenario de preocupación con medidas que se están adoptando para doblegar esta tercera ola"

Plan de vacunación

En cuanto al seguimiento en plan de vacunación, Illa ha explicado que "se han administrado mas de un 90%. El ritmo es correcto y el plan de vacunación está diseñado con las dosis que vamos recibiendo progresivamente. Un factor que está funcionando bien es la solidaridad, es decir, el cumplir lo que los expertos han recomendado. Debemos predicar con el ejemplo los servidores públicos. En verano un 70% de la población estará vacunada".

Salvador Illa sale del ministerio de Sanidad en plena tercera ola del coronavirus y en un momento en el que 12 comunidades autónomas tienen más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, el límite a partir del cual la Unión Europea recomienda "aislar" esas zonas.

El mensaje de Montero

María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, ha querido comenzar la rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, agradeciendo el trabajo del ministro de Sanidad, Salvador Illa: "Quería agradecerte tu honestidad, tu humanidad y tu talante, y que hayas aportado serenidad y diálogo a la política entre todas las administraciones. Esta tarde el presidente del Gobierno comunicará al Rey los cambios en el Gobierno. Los relevos se materializan mañana".