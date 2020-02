Cómo evitar la ciberdelincuencia por tarjetas SIM

Más información Phishing-Car, el ciberdelito más extendido de la venta online de automóviles

Gracias a Internet, cada vez existen más ciberdelincuentes. El año pasado se desmantelaron 32 organizaciones. Y, aunque existen varios métodos para el acceso a la información personal, el número de teléfono se ha convertido en una manera fácil y rápida.

Mediante un DNI, estos ciberdelincuentes se presentan en las tiendas telefónicas para pedir un duplicado de la tarjeta SIM afirmando que han perdido el móvil. Cuando obtienen este duplicado, pueden acceder a cualquier tipo de información de la víctima.

Número de cuenta bancaria, contraseñas o ubicaciones son algunos de los datos que llegan a extraer. Además, también pueden restablecer las propias contraseñas para acceder a las redes sociales.

Para no caer en esta ciberdelincuencia, los expertos recomiendan utilizar la doble autentificación por pin o por voz, para acceder a las aplicaciones. También recomiendan no almacenar todo en el móvil, ya que no es imposible acceder a los datos.