El comité de la huelga de médicos en Madrid se encierra en la sede del Sermas

El comité de la huelga que afecta a los médicos de atención primaria y pediatría de la Comunidad de Madrid se ha encerrado este jueves en en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ante la falta de solución a un conflicto que comenzó el pasado 21 de noviembre.

Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, ha indicado que permanecerán allí hasta que acuda algún "interlocutor válido" para buscar una salida a esta situación. Esta situación la ha comunicado Hernández en un receso en la quinta reunión entre la Consejería de Sanidad y el comité de huelga.

Desde Amyts critican que "en absoluto" se han producido cambios en los planteamientos de la Consejería y que solo se plantean negociar el Plan de Mejora de la Atención Primaria que no ha logrado el apoyo de ningún sindicato de la mesa sectorial.

"Vamos a proceder a encerrarnos en la Dirección General de Recursos Humanos hasta que venga alguien que pueda hablar de los problemas y de las posibles soluciones para la Atención Primaria madrileña", ha declarado.

La huelga podría continuar

Desde Amyts han asegurado que la huelga podría extenderse si no se cumple la condición de que la Comunidad de Madrid destine 42 millones de euros a la Sanidad en 2023 dentro del presupuesto 9.789,6 millones de euros.

Insiste Hernández en que desde el sindicato no pueden creer a la Consejería. "Tenemos un Gobierno autonómico hipertrofiado, con consejeros que se comportan como ministros, van en coches oficiales, renuevan sus IPhone todos los años y se mantienen en el cargo por intereses políticos. Si no son capaces de situar esos 42 millones en el capítulo de personal, no podemos creerles y lo que nos dicen los médicos de Familia y los pediatras es que hay que continuar en huelga", ha explicado.