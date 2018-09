Los padres de los jóvenes alumnos del instituto del Rincón de la Victoria, en Málaga, protestan por las condiciones en las que han comenzado sus hijos el curso.

Estos padres denuncian que han comenzado el colegio en barracones, en aulas prefabricadas que no tienen licencia. Estas aulas no reúnen las condiciones mínimas de higiene y seguridad. Los padres aseguran que los alumnos tienen un baño para 240 niños y no tienen ni luz ni patio.

Los niños han tenido que acudir con casco de obra y chaleco reflectante.