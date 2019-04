El exprofesor del Colegio Valdeluz de Madrid niega haber abusado sexualmente de 14 niñas

El exprofesor del Colegio Valdeluz de Madrid Andrés D.D. ha negado en el juicio haber abusado sexualmente de 14 niñas en este centro escolar y en la Academia de música siglo XXI, pues lo único que tuvo fue "algún roce o disputa" con alguna alumna que se enfadó con él, pero nada de tocamientos.

Fuentes jurídicas presentes en la vista oral han informado de que el acusado, que ha declarado durante más de tres horas, ha negado los abusos y ha defendido su inocencia ante la Sala en todo momento alegando que "no sabe nada" de los hechos que le imputan.

Lo ha hecho en la primera sesión del juicio, que se celebra a puerta cerrada a petición de todas las partes y en medio de una amplia expectación mediática en las puertas de la Audiencia Provincial, pese a que el acusado, en libertad condicional, ha entrado y salido por el garaje, como han hecho también las dos supuestas víctimas que han declarado.

El Ministerio Público y las acusaciones particulares que representan a las familias de las niñas piden 69 años de prisión por catorce delitos de abuso sexual cometidos entre los años 2004 y 2014 en el Colegio Valdeluz y en la academia de música. Como era de esperar, el exprofesor, único acusado en este procedimiento, ha negado los hechos como ha hecho siempre desde que estalló el caso en febrero de 2014 y se ha mostrado "confundido" y "sorprendido" ante los hechos que le imputan pues "son del todo falsos".

En su comparecencia, en la que ha respondido a todas las partes, ha mencionado que detrás de las acusaciones puede estar una campaña de venganza hacia su mujer por su fuerte carácter o también de las propias víctimas pues con algunas tuvo "algún roce o disputa", entendido como un enfado entre el profesor y la alumna, y no como tocamientos, lo que ha negado tajantemente, han añadido las fuentes.

Tras él, has testificado dos de las supuestas víctimas -cada una de ellas durante más de dos horas- quienes han relatado los supuestos abusos que sufrieron en la academia de música. Esta mañana, el padre de una de ellas ha asegurado a los medios que en el centro - que figura como responsable civil subsidiario en el procedimiento junto a la academia- sabían de los tocamientos pues "era una tónica más o menos general el intentar tapar las cosas raras" y más con un docente que era "el alma del colegio". Pero también ha cargado contra el director y el jefe de estudios, quienes estuvieron imputados durante la fase de instrucción, si bien la causa fue finalmente archivada para ellos.

"En el colegio lo sabían, no me creo que no llegara a la dirección ni al jefe de estudios, ya que este hombre era el alma del colegio, la persona mas querida", ha afirmado el padre de una de las presuntas víctimas, que ha añadido que "estaría bien" que tanto el director como el jefe de estudios estuvieran aquí hoy puesto que él está "convencido" de que sabían de los abusos sexuales.

Además, ha relatado que se enteró de los abusos cuando su hija se lo contó en unas Navidades, si bien los padres no denunciaron porque acudir ante un tribunal solos podría ser "devastador" para su hija. Y aunque la familia optó por el silencio, informó al Colegio, a la tutora y a otros padres de lo sucedido con su hija, quien supuestamente sufrió los abusos en la academia, donde también daba clases de música el acusado.

Del mismo modo, pidió a la tutora que su hija no tuviera más contacto con el docente, pues ella "tuvo serios problemas" aunque ahora "se encuentra muy bien" y espera una condena. Mañana continuarán las declaraciones como testigos de algunas de las supuestas víctimas ya que, según han explicado las fuentes, la Sala no se sumará a la huelga de jueces y fiscales convocada en todo el país.