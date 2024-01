Un colegio con alumnos en silla de ruedas se ve obligado a dar clase en el patio por una avería en el ascensor

En pleno mes de enero 80 alumnos del colegio valenciano CEIP Tomás de Villaroya han impartido sus clases en el patio y en el gimnasio del centro educativo. Se trata de 14 alumnos en silla de ruedas y sus compañeros que una vez más se han encontrado con el ascensor averiado. Una situación que denuncian es habitual: "Es un ascensor viejo, se estropea a menudo. Tuvimos que sacar mesas y sillas al patio porchado y dar clase ahí", explica Eva María Garrido, Presidenta del AFA.

Este centro es uno de los 2 colegios valencianos habilitados para niños con movilidad reducida, pero las familias denuncian que a pesar de tener tres plantas, no hay rampa en el edificio y sólo hay un ascensor. Un equipo de Antena3Noticias ha podido hablar con una de las madres afectadas. Macarena Poletti explica que no puede plantearse cambiar a su hija de centro: "En pleno siglo XXI, hablamos de Inteligencia Artificial, pero no de inclusión. Aquí en Valencia sólo hay un centro más para niños con movilidad reducida y mira en qué situación nos encontramos".

A esta hora, sólo se puede utilizar el ascensor con ayuda de un profesional que lo prepare manualmente, hasta el martes cuando previsiblemente llegue la pieza y puedan arreglarlo. Esta mañana el Ayuntamiento de Valencia ha enviado un técnico para que los alumnos puedan entrar a las 9 a clase y salir a las 14h. Pero, desde el centro aseguran que es insuficiente "Así los dejamos arrinconados en un aula, sin poder ir a la clase de música o al laboratorio, y tampoco pueden bajar al recreo".

Pero ese no es el único problema con el que se encuentran las familias día a día. Cuando el ascensor funciona, muchos alumnos no tienen más remedio que llegar tarde a clase. Es tan pequeño que deben subir de uno en uno, acompañados sólo por un profesor: "Se hace una cola tremenda, esperan 45 minutos de media, eso no es justo les discrimina" asegura Poletti.

Por eso llevan años solicitando que se instale un segundo elevador, pero el consistorio asegura que la empresa no ha solicitado todavía la licencia municipal. Además, los padres también pidieron una rampa, pero se quejan que la única respuesta fue "Eso es obra mayor".

La carta de Valentina

Tras una semana de desajustes en su rutina, muchos alumnos aseguran que así ven mermada su educación "Mi hija quiere dar clase como todos, es la impulsora de esta queja. Quiere dar clase como todos sus compañeros, pide recibir la misma educación". Hablamos de Valentina, que a sus 10 años ha escrito junto a su madre esta carta:

"Hola, soy Valentina, tengo 10 años y estudio en el colegio Tomás de Villarroya de Valencia.

¿sabes que todos los días me pierdo 45 minutos de clase? y no es porque me quede dormida en mi casa… ¿te preguntas por qué?…

La respuesta es que voy en silla de ruedas. Mi cole es uno de los dos colegios adaptados que existen en Valencia y sólo tenemos un ascensor viejo y pequeño. Tan pequeño, que no cumple con la normativa.

Todos los días que voy a clase, hay cola para subir y bajar por el ascensor, porque como yo, hay otros niños y niñas que van en silla de ruedas. Cada 45 minutos cambiamos de clase, y muchas veces tenemos que cambiar de aula que están en diferentes plantas.. de nuevo, subir y bajar por el ascensor ¡Siempre llego tarde! ¡Queremos un segundo ascensor!"