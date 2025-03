Coches, motos y ambulancias desde 300 euros en la primera subasta de vehículos del Ayuntamiento de Madrid

En un terreno del polígono Aimayr, en San Martín de la Vega, descansan 248 vehículos que han servido al Ayuntamiento de Madrid. Hay de todo: coches camuflados de la Policía, ambulancias del Samur, motos eléctricas, furgonetas adaptadas para personas con discapacidad y hasta una barredora de calles. Algunos vehículos ya no funcionarán más y serán destinados a chatarra, pero muchos otros tienen aún una segunda oportunidad. Todos han trabajado para el Ayuntamiento durante años, y ahora esperan un nuevo dueño que les dé un uso diferente.

Esta subasta será la primera organizada por el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Economía, Innovación y Hacienda. Comenzará el jueves 27 de marzo y finalizará el 10 de abril a las 10:00 horas. La puja será gestionada minuto a minuto en función de los lotes que se vayan subastando. Como explicó Ramón Cabrerizo, jefe del departamento de la Unidad del Parque Móvil del Ayuntamiento, "queríamos ver de qué manera se podía recuperar parte de la inversión y darles una segunda vida. Así facilitamos a particulares y profesionales que tengan vehículos a bajo precio y evitamos achatarrar, que es lo que se había hecho siempre".

Precios de salida y condiciones

El precio de salida varía según el tipo de vehículo: las motos partirán de 180 euros, los coches desde 300 euros y las furgonetas desde 500 euros. Se espera que las motos alcancen hasta tres veces su valor inicial y que los coches se vendan por alrededor de 1.200 euros, y para participar en la subasta se requiere un depósito de 200 euros. El objetivo es recaudar unos 80.000 euros para las arcas municipales. Los vehículos, que en su mayoría tienen etiqueta medioambiental, han sido despojados de sus elementos municipales, como sirenas y vinilos.

Gestión de la subasta

La subasta estará a cargo de la empresa International Auction Group S.L. (IAG), que ganó el proceso de licitación para llevarla a cabo. Según José María Méndez, director del departamento de bienes muebles de IAG, "todos han arrancado, pero está prohibido darse una vuelta con ellos porque no tienen seguro y la ITV está pendiente. Pero más del 90% de estos vehículos están operativos". En caso de que no se vendan todos, la empresa será responsable de quedarse con los que no se subasten. Se espera que entre un 5% y un 7% de los vehículos no reciban pujas, es decir, unos 10 o 15 coches como máximo.

Un paso hacia la economía circular

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, destacó el compromiso del Ayuntamiento con la economía circular: "Mediante esta subasta, el Ayuntamiento muestra su compromiso con la promoción de la economía circular. Se trata de un proceso abierto y transparente con todas las garantías para quienes adquieran los vehículos, al tiempo que recupera parte de la inversión económica hecha para su adquisición. También reduce los costes de almacenamiento y custodia en las instalaciones municipales".

Durante más de un mes, los vehículos fueron trasladados desde las instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), cercanas a Mercamadrid, hasta el polígono Aimayr, donde ahora esperan ser vendidos.

Cómo participar en la subasta

El proceso de pujas estará vigilado electrónicamente por IAG para evitar fraudes, como pujas falsas o excesivas que beneficien a otros compradores. Los interesados pueden consultar toda la información sobre los vehículos, como kilómetros recorridos, antigüedad y modelo, en la web de IAG. Además, a partir de hoy 25 de marzo, podrán visitar el número 7 de la calle Cobre en San Martín de la Vega para ver los vehículos en persona.

Ramón Cabrerizo admitió que "se ha esperado demasiado para organizar esta subasta y, por ello, algunos vehículos han empeorado su estado". No obstante, anticipó que esta no será la última subasta, y es probable que, antes de fin de año, se realice otra similar.

Así que si te interesa alguna de estas oportunidades, no pierdas la opción de participar en la subasta a un módico precio.

