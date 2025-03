La Comunidad de Madrid eliminará el próximo curso el uso individual de tabletas y portátiles en los colegios

Apagón digital en los colegios públicos y concertados de Madrid. La Comunidad ultima un decreto para que el próximo curso 2025-2026 se prohíba el uso individual de tabletas y ordenadores portátiles y móviles en alumnos de Educación Infantil y Primaria. La norma, que afectará a más de 2.000 centros educativos y más de medio millón de estudiantes, busca establecer limitaciones "para reducir los riesgos derivados del uso temprano, intensivo o inadecuado de las tecnologías de la información", asegura la Consejería, pero, a la vez, "garantizará" que los alumnos adquieran las competencias digitales que tienen que tener, según establecen los currículos de la Lomloe.

La nueva normativa elimina el uso individual dentro del propio centro. Sólo se permitirá su empleo compartido y supervisado, con un máximo de hasta dos horas semanales (en función de la edad), para realizar trabajos en grupo o tareas con fundamento pedagógico entre varios alumnos. Actualmente hay muchos centros educativos donde los alumnos los usan de forma individual y compartida cuatro horas diarias dentro del mismo centro.

Los ordenadores no se podrán llevar a casa

En caso de que el centro tenga tabletas y ordenadores para estos usos puntuales en grupo, los dispositivos tendrán que quedarse en los carritos del colegio y no se podrán llevar a casa. "Tampoco se podrán mandar deberes que los escolares tengan que completar en sus casas con ordenadores o tablets", dice la nota de prensa difundida por el Gobierno regional.

Esto significa que los profesores no podrán mandar tarea a los alumnos que impliquen el uso de dispositivos. No habrá pantallas en las casas en horario extraescolar con la excusa del colegio. “Pretendemos volver a la esencia de los libros, de los cuadernos, de los dictados, del cuidado de la ortografía, de la caligrafía, y todo eso lo haremos compatible con que los alumnos de Madrid tengan esas destrezas digitales tan necesarias”, asegura portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

Filtros que no funcionan

Los niños se han acostumbrado a usar el ordenador o la tableta para realizar los deberes a través de plataformas digitales. Muchos padres denuncian que aprovechando que tienen el ordenador se distraen jugando a videojuegos, navegando por internet o chateando con sus amigos. Existen controles parentales que limitan el tiempo de uso y las páginas que se pueden visitar, pero los propios responsables de esta herramienta reconocen que no son seguros y que los niños se saltan estos filtros y acceden a contenidos pornográficos, violentos o no recomendables para su edad, además de hacer usos que no tienen que ver con lo formativo.

El decreto no permitirá ningún manejo de dispositivos para la etapa de 0-3 años, atendiendo a lo que proponen los pediatras. La Asociación Española de Pediatría actualizó el pasado diciembre sus recomendaciones y planteó que no se usarán en absoluto de los 0 a los 6 años y sólo una hora al día entre los 6 y los 12 años.

Según el decreto madrileño, en el segundo ciclo de Infantil (3-6 años) y en los dos primeros cursos de Primaria (6-8 años), el uso compartido entre dos o más alumnos estará restringido a una hora semanal.

Por su parte, los alumnos de 3º y 4º de Primaria (8-10 años) tendrán una hora y media para su empleo conjunto durante la semana, mientras que los de 5º y 6º de Primaria (10-12 años) podrán usarlas con estas condiciones un máximo de dos horas semanales.

La norma también recogerá algunas excepciones a estas restricciones. Por ejemplo, aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo que requieran de estos recursos digitales, previo informe psicopedagógico, podrán utilizarlos sin ningún tope horario. Y también se permitirá su uso en las materias optativas o proyectos en los que sean imprescindibles para adquirir competencias específicas.

