El juicio contra Ana Julia Quezada, la autora del crimen de Gabriel Cruz, llega a su fin este después de más de una semana de vistas orales. Ahora es el turno del jurado popular, que deliberará en 48 sobre la culpabilidad o no de Ana Julia Quezada como autora de un delito de asesinato por la muerte violenta del pequeño.

Estas son las claves del juicio que han seguido miles de personas que piden justicia para el niño Gabriel, de 8 años.

La acusada por el crimen de Gabriel reapareció ante la opinión pública con un cambio de apariencia que llamó mucho la atención. Apareció a su llegada al juzgado con el pelo listo -ella misma se lo había alisado en la peluquería de la cárcel- un pantalón y chaqueta blancos y una americana de color azul marino.

Admite que mató a Gabriel Cruz en su declaración

Con un escueto 'sí', Ana Julia Quezada respondió a la primera pregunta de la fiscal Elena Fernández Lora, quien le preguntó si "dio muerte al hijo de su pareja sentimental". Sin embargo, aseguró que esa no era su intención y que solo le tapó la boca para que se callara: "No quería hacerle daño al niño, quería que se llamara", aseguraba Quezada, que añadía que estaba "muy nerviosa".

Durante su declaración en el juicio, Ana Julia Quezada reveló que fue ella quien puso la camiseta del pequeño Gabriel Cruz: "Quería que me encontraran, no podía más, no podía aguantar más ese secreto y no podía decírselo con mis propias palabras a nadie", aseguraba la acusada en respuesta a las preguntas de la fiscal frente a lo sostenido en sus declaraciones ante el juez instructor, donde afirmó que lo hizo "porque quería darle esperanzas" al padre del niño.

"Pido perdón a la familia, y que me perdone Dios. Le he quitado la vida a un niño y le he hecho daño", decía la acusada durante su declaración.

Judith reveló en su declaración por videoconferencia que se sintió "utilizada" por su madre tras conocer lo ocurrido durante la desaparición de Gabriel Cruz. Además aseguró que le pareció extraño que su madre hablara de sus cuidados físicos y de que estaba yendo al gimnasio mientras todos buscaban desesperados al niño.

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, pidió declarar en el juicio sin un biombo que la separara de Ana Julia Quezada. Durante su intervención, mirando directamente a la acusada por la muerte de su hijo, le espetó: "Eres mala, muy mala, rematadamente mala".

El teniente instructor que concretó el dispositivo que llevó a la detención de Ana Julia Quezada reveló que un compañero captó el momento en el que la acusada abrió el maletero, cogió una manta y envolvió en ella al niño para después meterlo en el coche. "Pensamos que iba a tirarlo al mar", confesaba.

Los agentes de la Guardia Civil que hicieron un seguimiento a Ana Julia Quezada revelaron en el juicio cómo fue el momento en el que la acusada cogió el cuerpo del niño para llevarlo al maletero de su coche. Una dura declaración en la que cuentan que se le "escurre el bulto y queda descubierto en parte" el cuerpo del pequeño Gabriel Cruz.

El perito médico que realizó un informe sobre la muerte de Gabriel Cruz asegura que simplificar la causa de la muerte a una simple asfixia supondría banalizar lo ocurrido porque la acusada usó una "violencia intensa y extensa" contra el pequeño.