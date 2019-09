Ana Julia Quezada ha admitido este martes ante el tribunal de jurado que mató el 27 de febrero de 2018 al niño de ocho años Gabriel Cruz en la finca familiar de Rodalquilar, en Níjar (Almería)

"Sí" ha dicho escueta a la primera pregunta de la fiscal Elena Fernández Lora, quien, de forma directa, le ha espetado si "dio muerte al hijo de su pareja sentimental".

Quezada ha roto a llorar desconsolada al oír su voz en una escucha teléfónica en la que insultaba a la madre del pequeño llamándola "hija de puta, mala persona" después de que, de manera reiterada, haya afirmado que no "tuvo ningún problema" con ella.

La acusada por el crimen de Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, ha relatado durante su declaración que alguna vez el pequeño le dijo que tenía una nariz muy fea pero que se lo tomaron a risa.

"Me dijo que nariz más fea tienes, parece que te han dado una hostia, pero no se lo tomamos en cuenta", aseguraba Quezada antes de derrumbarse.

Durante su declaración, Ana Julia Quezada asegura que le dijo al pequeño Gabriel que dejara el hacha que tenía en la mano porque se podía hacer daño pero que el niño en ese momento se rebeló contra ella: "Empezó a decirme 'tú a mí no me mandas, que no eres mi madre. Que eres fea, que tienes la nariz fea, que yo no quiero que estés con mi padre'".

Al ser preguntada por la Fiscal sobre si Gabriel le insultó utilizando palabras malsonantes, Ana Julia se derrumba y entre lágrimas confiesa que solo quería que se callara: "No quería matar al niño, no quería quitarle la vida a Gabriel".