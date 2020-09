Claves para elegir las mejores actividades extraescolares para los niños

Cantabria, Aragón, Asturias y Navarra han pospuesto el inicio de las clases extraescolares en función de la evolución de la pandemia del coronavirus, mientras que Madrid, Barcelona y Canarias han anunciado que comenzarán con la vuelta al cole. En otras comunidades autónomas todavía no está claro qué sucederá y desde el Ministerio de Educación y Profesional afirman que es imprescindible que durante el desarrollo de estas actividades se garantice la seguridad de los niños.

Nuevos protocolos para actividades extraescolares

Una vez más, los ratios de alumnos vuelven a ser protagonistas. Si en el colegio los grupos de convivencia estable son una de las medidas que más incidencia ha tenido en la vuelta al cole, en el caso de las actividades extraescolares no será menos

Los grupos burbuja deberán guardar las distancias de seguridad en aquellas actividades con niños dentro de un aula como los cursos de idiomas, robótica, dibujo o la asistencia al conservatorio de música. Mientras que en las actividades deportivas las medidas serán más restrictivas.

La necesidad de las actividades extraescolares

Las actividades extraescolares ayudan a complementar la formación de los niños. Son recomendables a la hora de reforzar los intereses personales del alumno, aunque en muchos casos también se emplean para compatibilizar los horarios laborales de los padres

Por lo tanto a la hora de escoger una actividad extraescolar es importante tener en cuenta cuatro factores:

-Los gustos y necesidades del niño. Por mucho que a los padres les guste un determinado deporte, el niño debe escoger por sí mismo cuál desea practicar y aunque las actividades escolares ayudan en la conciliación familiar, no deben alargar en exceso los horarios del niño.

-La edad del niño. No es lo mismo una actividad extraescolar para un niño de Infantil que para uno de ESO. Entre los 4 y 5 años los niños pueden realizar alguna actividad relacionada con la danza, la natación o el dibujo que les ayude con su desarrollo psicomotriz. A partir de los 6 pueden iniciarse en actividades deportivas; de los 7 en adelante pueden iniciarse en ajedrez o en algún instrumento y a partir de los 8 en teatro.

-No debe alterar la vida familiar. Si bien los niños no deben tener actividades extraescolares para cubrir el horario laboral de sus padres, la familia tampoco debe orbitar en función de las actividades extraescolares de los niños, ni generar estrés por los horarios

-La vida académica y las necesidades terapéuticas primero. La vida académica de los niños es la prioridad. Una actividad extraescolar no puede alterar las rutinas del colegio ni el aprendizaje de los niños. Se recomienda que las actividades no duren más de 3 días a la semana y no sobrepasen la hora de duración en cada sesión.

Las extraescolares más practicadas

El deporte es la actividad extraescolar dominante. Los niños habitualmente se decantan por el fútbol y las niñas el baile. Sin embargo, últimamente las actividades relacionadas con la robótica y la programación están ganando enteros. Además, los padres suelen buscar actividades que complementen la formación de los niños como es el caso de las escuelas de idiomas.