Circuncisiones de ritual, tras la muerte del bebé de Roquetas: "Es muy raro que se circuncide a un niño de 40 días"

"Es muy raro que por una circuncisión fallezca un paciente", eso sí, siempre que esta cirugía se practique en el entorno sanitario con los medios necesarios. La circuncisión es una antigua práctica quirúrgica rodeada de un alto significado religioso y esta semana se ha convertido en actualidad por la muerte de un bebé en Roquetas de Mar como consecuencia de una circuncisión clandestina.

El recién nacido tenía menos de 40 días de vida y murió como consecuencia de una hemorragia. Sus padres, en libertad condicional, y el falso médico, en prisión preventiva, fueron detenidos y la autopsia preliminar acaba de confirmar que la muerte se habría dado de forma "violenta" a causa de las heridas sufridas con un instrumento inciso-cortante.

El bebé falleció el pasado domingo y la intervención se habría hecho bajo el consentimiento de los padres, de origen maliense, al igual que el presunto autor material. Según la declaración del padre, la hemorragia habría comenzado 5 horas después de la cirugía, pero no lo llevaron a un hospital hasta 4 horas más tarde. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

En medio de la conmoción sigue resonando una pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué a un recién nacido se le somete a esta cirugía? ¿Por qué se asumen riesgos al hacerlo de forma clandestina? ¿Por qué no se acudió antes a un centro sanitario? Vamos a intentar aclarar qué ha ocurrido y lo haremos de la mano del jefe de cirugía pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor de Almería, Luis Alonso.

La primera pregunta es obligada: ¿Qué es una circuncisión? Y la respuesta nos la da el experto: "Es, simplemente, la resección de la zona prepucial, de la piel que cubre el glande". Luis Alonso nos explica que "es muy raro" que en una intervención como esta fallezca el paciente, claro está, si se hace siguiendo las indicaciones y médicas y las medidas de seguridad adecuadas. "Primeramente, lo que tiene que haber es una indicación quirúrgica. Cualquier profesional que se dedica a esto tiene claro cuáles son los motivos y segundo las condiciones técnicas. No obstante, incluso así puede haber complicaciones. El riesgo está en hacer esto de manera clandestina, que ni se dan las condiciones adecuadas, ni es la indicación adecuada y se pueden generar muchísimos más problemas. Son lo que se vienen llamando circuncisiones rituales".

Circuncisiones ritual

¿Por qué circuncisiones rituales? Naciones Unidas calcula que "el 30% de los hombres de todo el mundo, lo que representa un total de aproximadamente 670 millones, están circuncidados". Y se habla de rituales, porque, es una práctica muy ligada a la religión. "Hay religiones que indican", apunta Luis Alonso. Probablemente, la religión judía es la que más se asocia a esta práctica. Naciones Unidas indica que "los bebés son tradicionalmente circuncidados cuando tienen 8 días de vida, a no ser que haya una contraindicación médica". Según el Torah, esta práctica es la prueba de un pacto entre Abraham y Dios. Génesis 17:10 "Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros".

Aunque los judíos se llevan la fama, el Islam es el mayor grupo religioso que practica la circuncisión. Los padres del bebé fallecido en Roquetas de Mar y el falso médico eran de Mali, donde el 94% de la población creyente practica esta doctrina. No hay una edad marcada para hacer esta operación, pero el profeta Mahoma recomendó que se hiciera a una edad temprana y circuncidó a sus hijos cuando tenían 7 días.

El cristianismo también siguió esta práctica durante un tiempo, aunque ahora no suele ser habitual. Según el Nuevo Testamento, alrededor del año 50 San Pablo y San Pedro tuvieron una acalorada discusión sobre el tema. Una bula papal expedida por la Iglesia Católica Romana la hizo innecesaria: "Manda, pues, absolutamente a todos los que se glorían del nombre cristiano que han de cesar de hacer la circuncisión en cualquier tiempo, antes o después del bautismo, porque ora se ponga en ella la esperanza, ora no, no puede en absoluto observarse sin pérdida de la salvación eterna". Cierto es que hay es que hay escisiones en África que tienen la circuncisión como rito: el cristianismo copto en Egipto, el ortodoxo en Etiopía y la iglesia Nomiya en Kenia, por ejemplo.

Pero, aparte del ritual, ¿en qué casos está indicada la circuncisión? Desde el punto médico, Luis Alonso lo tiene claro: "Las circuncisiones tienen muy claras las indicaciones: para evitar tipos de infecciones, cuando hay una serie de estenosis y dificultad de limpieza y en el caso de que no sean para tener relaciones. Esas son básicamente las indicaciones. Después, como todas las indicaciones no son totalmente inflexibles y en condiciones técnicas normales en el ámbito hospitalario normal, no tiene por qué haber complicaciones de este tipo".

La Organización Mundial de la Salud publicó también que "la circuncisión masculina de carácter médico reduce alrededor de 60% el riesgo de transmisión sexual del VIH de las mujeres a los hombres, sobre todo en los entornos con epidemia generalizada", eso sí hay que insistir en que dicha protección es solo "parcial" y, por lo tanto, debe ser solo un elemento de un paquete integral de prevención del VIH.

¿Qué ocurrió en Roquetas para que una intervención, a priori, no complicada, acabase en tragedia? "Es muy raro que se circuncide a un niño de 40 días, es extremadamente raro, y si se hace en un quirófano, obviamente, se controla mucho más. Complicaciones cero no existen, complicaciones puede haber, pero de ese tipo no", nos asegura el doctor, que añade: "En casos de sangrado, los cuerpos cavernosos, que son los que van dentro de lo que es el pene, si secciona y no es una persona experta, pueden sangrar bastante. Amén de que pueda haber otro motivo de alteración de la coagulación. Lo que es extraño, es que si ha sangrado no hayan ido a un hospital, que me imagino que habrán ido".

Secuelas de una circuncisión mal hecha

Esta operación suele durar entre 20-30 minutos y como las complicaciones más comunes figuran: inflamación de la piel, infección de la herida, hematomas, dolor y cicatrices hipertróficas. Sin embargo, estos riesgos se agravan cuando hablamos de una circuncisión mal hecha. "Puede haber una perforación o sección de uretra, perforación o sección de glande o una resección incompleta del prepucio creando una zona estenótica, una estrechez, puede generar fibrosis de la zona del glande, aparte que puede haber pequeños desgarres sobre la zona del glande que generan las fimosis que están muy adheridas o han tardado mucho en operarse una descamación del propio glande que son complicadas muchas veces de tratar".

La magistrada titular del juzgado de Roquetas, que investiga el caso, sospecha que el falso médico detenido podría haber realizado más intervenciones similares anteriormente, ya que en el registro de su domicilio se encontró instrumental que utilizan en estas prácticas. Preguntamos al cirujano si ellos han atendido alguna otra circuncisión o incluso ablación realizada en España y la respuesta fue clara: "No, en España no, fuera sí". Porque lo que nos cuenta Luis Alonso es que ven "pacientes con secuelas, que vienen con secuelas de procedimientos mal hechos, que no se hacen en condiciones adecuadas, pero que no son del país. Son muchas veces hechos desde sus países y después vienen y consultan. Algunos ni siquiera son conscientes, lo ven casi normal. Esto es algo que sí que vemos".

La muerte de este pequeño recuerda que no es la primera vez que en España se atienden a niños con secuelas por una circuncisión clandestina. En 2002, también en Roquetas de Mar un niño guineano de 6 años perdió el glande y gran parte del pene tras una cirugía clandestina. Cinco años después, en Tarragona, un bebé de 18 días falleció desangrado a causa de un shock hipovolémico por pérdida de sangre a través de una herida penal. En 2011 murió en Valencia un bebé de apenas 35 días en circunstancias similares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com