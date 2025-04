Muere un bebé desangrado tras una circuncisión clandestina en Roquetas

Un bebé ha muerto desangrado en Roquetas de Mar, en Almería, tras una circuncisión clandestina. Agentes de la Guardia Civil han detenido a los padres del pequeño y al supuesto médico. El menor tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro de salud pero no pudieron salvarle la vida.

La vivienda donde se realizó la cirugía ha sido registrada por las autoridades para investigar las circunstancias del trágico suceso en la localidad almeriense. La operación se llevó a cabo tras activarse el protocolo sanitario por posible agresión, después de que los padres trasladaran al menor en estado crítico a un centro de salud.

Según ha adelantado el Diario de Almería, el procedimiento, supuestamente ejecutado sin las condiciones médicas adecuadas, provocó una hemorragia grave que desencadenó el fallecimiento del niño. Sobre las 23:00 horas de la pasada noche, el cadáver del niño era conducido a las dependencias del Instituto de Medicina Legal para que le practicaran la correspondiente autopsia que determine las causas exactas del fallecimiento.

El citado medio apunta que en las próximas horas los detenidos pasarán a disposición judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Roquetas.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha manifestado su "conmoción" y "pesar" por los hechos, al tiempo que ha elogiado la "profesionalidad" de la investigación desarrollada por la Guardia Civil, que ha dado lugar a la detención de los presuntos responsables.

"La autoridad judicial será la que tendrá que determinar las responsabilidades penales que pudieran existir", ha Martín, que ha reconocido el esfuerzo de los sanitarios que intentaron salvar la vida del bebé, así como el compromiso del Gobierno con la protección de la infancia.

"Cualquier práctica de este tipo es censurable, no solo desde el punto de vista penal y ético, sino que va a ser perseguida. Estamos, como no puede ser de otra manera, absolutamente en contra", apuntaba. Preguntado sobre si el supuesto autor de la intervención podría haber realizado otras prácticas similares en la provincia de Almería, el subdelegado ha indicado que la investigación continúa abierta y no descarta nuevas diligencias si se detectan otros posibles casos.

