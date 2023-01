El conocido restaurante madrileño 'Casa Dani' ha cerrado temporalmente, presuntamente, por la intoxicación alimentaria que afecta al menos a 40 personas. A través de su perfil en Google se indica que este local ha sido cerrado temporalmente y a través de las reseñas más recientes se notifica la "experiencia horrible" que han sufrido algunos clientes entre el jueves y el viernes de la semana pasada.

Un usuario llamado Alfonso C. se presenta como uno de esos intoxicados y dice: "Otro intoxicado por salmonela. He pasado uno de los peores fines de semana de mi vida. A los que hablan de 'linchamiento', ojalá hubieran tenido que ir al baño 20 veces en cuestión de 8 horas. Además, fiebre alta, temblores, dolor de cabeza. Llevo prácticamente sin comer desde el jueves y estoy tan débil que solo me he podido mover para ir a urgencias. Una experiencia horrible. Las tortillas las pedimos en el trabajo el jueves 26 y hay un total de 12 afectados. La salmonela es una cosa muy seria, puede matar a personas inmunodeprimidas. Yo ya no podré ir nunca más a 'Casa Dani' porque es pensar en esa tortilla y me produce una nauseas increíbles".

Ramón Cifuentes también se presenta como otro de los intoxicados, él y su mujer. "Estamos mi mujer y yo ingresados en el Hospital universitario de Albacete. Comimos tortilla el miércoles."

La tortilla parece ser el plato común entre todos los afectados y es uno de los reclamos más conocidos de 'Casa Dani'. El restaurante ha querido ofrecer sus disculpas a través de Google. Al comentario de Manuel PB que asegura haber "pasado el peor fin de semana que recuerdo por la intoxicación tras comer el jueves tortilla de casa Dani. Hay unos cuantos más de mi empresa igual. Se deben cumplir unos mínimos cuando tu producto lleva huevo" el propietario ha contestado: "Estimado Manuel, lamentamos profundamente lo ocurrido. En los más de 32 años desde la apertura de Casa Dani, nunca nos habíamos encontrado en una situación similar y estamos investigando lo sucedido de la mano de las autoridades sanitarias" además le facilitan una dirección de correo electrónico para mantener el contacto.

También son varios los clientes habituales de 'Casa Dani' que han querido mandar ánimo al establecimiento haciendo valer su extensa trayectoria.

"Buenos días. Me he enterado por la prensa del cierre temporal de CASA DANI en el mercado de Ayala. Primero: que se recuperen pronto los afectados, ánimo. Soy cliente ocasional, siempre acompañado de mi mujer, 1 ò 2 veces al mes. Nuestra experiencia siempre ha sido buena, muy buena, buen servicio, rápido y de buena calidad. Nos comemos un pinchito de tortilla y torreznos o chorizitos. Nunca hemos tenido problemas. Espero que se solucionen pronto los problemas y que volvamos a disfrutar de sus pinchos. Ánimo y un fuerte abrazo" firman Adolfo y Sandra.

Por el momento se está analizando si el origen de la intoxicación alimentaria se debe a una incorrecta manipulación de los alimentos o a un producto en mal estado.

Desde el Ayuntamiento de Madrid

El servicio de emergencias alimentarias del Ayuntamiento de Madrid está analizando desde el pasado jueves qué ha pasado tras conocerse esa situación de intoxicación alimentaria, también de la mano de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Los inspectores se llevaron material de las cocinas que se están examinando en los laboratorios municipales.

Mientras no se conozca exactamente qué ha ocurrido se ha cerrado ese establecimiento por prudencia, una medida cautelar consensuada con el establecimiento, y una vez que concluya la investigación se tomarán las medidas adecuadas.