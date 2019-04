'El Chicle' manda una carta a sus padres: "Me van a pedir homicidio, pero tranquilos, a los siete años ya estaría fuera"

El presunto autor de la muerte de Diana Quer, José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', ha enviado una carta a sus padres. La misiva está incorporada al sumario, fechada el pasado 14 de febrero y redactada en gallego. "Vosotros tranquilos, aquí ya me dijo la abogada que me iban a pedir homicidio, son de 10 a 15 años, pero a los 7 ya estaré fuera y con 3 o 4 de permiso. Tranquilos, vale", escribe 'El Chicle'.

Asimismo, les dice que no quiere que su mujer, Rosario, pase por esto: "Por eso dije que iba yo solo y a ella le dije que dijera que no venía conmigo. Dejar todo así. No le digáis nada. Entenderme, yo la amo". Esta acusación se produce cuando falta por pronunciarse la Audiencia Provincial sobre el recurso presentado por los padres de Diana contra el sobreseimiento provisional sobre Rosario por la muerte de la joven madrileña.