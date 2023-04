Cayetano Torres, portavoz de la Aemet, sobre este calor extremo: "Con cielos despejados se rompería la barrera de los 40 grados"

España ha comenzado el verano en abril. Al menos así lo indican los termómetros, que alcanzarán los 40 grados en muchas zonas del país, más de 15 grados por encima de lo normal para estas fechas. Los expertos avisan: estamos ante la semana más cálida en un mes de abril desde hace más de 40 años.

Esta situación se debe a una masa de aire procedente del norte de África que podría ser "la más cálida que se ha situado sobre España para estas fechas en al menos los últimos 43 años", tal y como indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Al respecto, Cayetano Torres, portavoz del organismo, explica que esta inusual 'ola de calor' en abril es "un episodio realmente anómalo".

"Lo calificaríamos de episodio de altas temperaturas, y es realmente extraordinario porque vamos a ver anomalías especialmente en los Valles del Guadalquivir y del Ebro. Temperaturas por encima de los 15 grados con respecto a lo normal, que además se une a la escasez de precipitaciones, en torno a un 25% en lo que llevamos de año hidrológico. Es un episodio realmente anómalo y estamos bastante sorprendidos", reconoce.

Calor extremo en abril

Las sequías intensas, la escasez de agua, los incendios graves, el aumento del nivel del mar y el deshielo de los polos, son las principales consecuencias del cambio climático. A estas alturas, muchos se preguntan si la crisis climática se está acelerando.

Según indica el portavoz de la Aemet, "por un episodio concreto no podemos sacar conclusiones". "El cambio climático es una subida de temperaturas a largo plazo. Estamos hablando ya de décadas, pero este año sí que estamos viendo que los modelos de predicción nos están dando anomalías de medias de mes en torno al grado y medio o dos grados. Es cierto que yo esto no lo había visto", señala.

Lo que no espera para este año, según Torres, son temperaturas realmente altas. "En este episodio, 'afortunadamente' nos va a acompañar cierta nubosidad, con lo cual la insolación no va a colaborar en exceso en esta subida de temperaturas, pero se rozarán los 40 en el valle del Gualdalquivir. Menos mal que no hay cielos despejados, si los hubiera se rompería la barrera de los 40 grados", afirma.

¿Llegaremos a los 50 grados?

Sobre si llegaremos a los 50 grados, el experto aclara que aunque "en ciencia no hay nada descartable", parece complicado que eso pase próximamente. "Lo que sí sucederá es que la temperatura media de la columna total de la atmosfera puede subir, pero por fenómenos termodinámicos de subversiones, de convecciones, es una barrera bastante difícil. Para los 50 se necesita una atmosfera en columna muy seca. En mi opinión, están muy lejos todavía en nuestras latitudes", precisa.