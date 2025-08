Roba un reloj de 100.000 euros y acaba detenido por perder el móvil

Los Mossos d’Esquadra han detenido en Barcelona a los autores del robo de un reloj valorado en más de 100.000 euros. La captura fue posible porque uno de los ladrones perdió durante la huida un teléfono móvil y una tarjeta bancaria, lo que permitió organizar una cita para intercambiarse los artículos. Lo que no sabían los delincuentes es que no iba a aparecer la víctima, si no, los Mossos de Escuadra.

Los hechos se produjeron alrededor de las 23:20 horas del pasado domingo en la calle Pintor Fortuny. En ese momento, un grupo de cuatro delincuentes sustrajo mediante un tirón un reloj de lujo a un turista y echaron a correr. Durante la fuga, uno de los ladrones perdió su móvil y una tarjeta de crédito. Este despiste fue aprovechado por el turista, que sin suerte había salido corriendo detrás de ellos.

Lo que no esperaba, es acabar con el móvil y la tarjeta de crédito de su propio ladrón, lo que luego utilizó como cebo para cazarles. La víctima, se puso en contacto con el vigilante de seguridad del hotel donde se alojaba, que se puso en contacto con la policía catalana, y rápidamente lograron establecer comunicación con los presuntos delincuentes. Estos mostraron interés en realizar un intercambio: devolver el reloj a cambio del móvil y la tarjeta.

A la 1:30 de la madrugaron se citaron para el supuesto intercambio. La sorpresa para los delincuentes es que en lugar del turista, quienes acudieron al encuentro fueron agentes de los Mossos vestidos de civil, con el apoyo de policías uniformados que estaban también en las inmediaciones. Así, lograron detener a tres de los cuatro sospechosos.

El cuarto implicado logró escapar, aunque ya ha sido identificado. Tras las detenciones, la policía recuperó el reloj de lujo, que fue devuelto a su dueño. Los tres arrestados, con edades entre 22 y 31 años y un historial que acumula 12 detenciones previas, principalmente por delitos contra el patrimonio, pasarán a disposición judicial en las próximas horas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com