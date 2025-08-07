Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Efemérides de hoy 7 de agosto de 2025: ¿Qué pasó tal día como hoy?

Consulta las efemérides de hoy 7 de agosto de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Lina López
Publicado:

Un día como hoy, 7 de agosto de 1971, regresa a la tierra El Apolo 15, una de las exploraciones científicas más ambiciosa y exitosa en ese momento. La misión Apolo 15 es pionera de varios hitos importantes en el campo aeroespacial. Por primera vez se llevó la carga útil más pesada en órbita lunar, un total de 107.000 libras, incluyendo el primer vehículo lunar, el Lunar Roving Vehicle (LVR), cuya cámara de TV permitió transmitir en vivo el despliegue de la plataforma lunar. Las cintas del Módulo de Instrumentos Científicos (SIM Bay), con datos fotográficos y espectrométricos, fueron recuperadas por Alfred Warden, durante la primera caminata espacial realizada fuera de la órbita terrestre. A bordo, durante 195 horas, lo acompañaban David R. Scott y James B. Irwin, quienes dejaban una placa con la frase “Las primeras ruedas del hombre en la Luna”, junto a un memorial dedicado a 14 astronautas que habían hecho parte de programas anteriores.

También, un 7 de agosto, pero de 1876 nace Mata Hari, supuesta espía holandesa. Su nombre real es Margaretha Geertruida Zelle, conocida como una figura emblemática del espionaje durante la Primera Guerra Mundial. Tras su divorcio con un capitán del ejército de las Indias Orientales Neerlandesas, crea el personaje artístico Princesa de Java, que usa mientras era bailarina erótica en París. Su fama la lleva a relacionarse con altos militares, lo que, en tiempos de guerra, despierta sospechas de espionaje. Aunque ella y el gobierno alemán lo negaran, fue acusada y posteriormente fusilada en 1917 en Francia.

¿Qué pasó el 7 de agosto?

1815: Napoleón Bonaparte parte al exilio en la isla de Santa Elena tras ser derrotado por los aliados.

1914: España, bajo el gobierno conservador de Eduardo Dato, declara su neutralidad en la Primera Guerra Mundial a través de un real decreto publicado en la Gaceta de Madrid.

1927: Se inaugura el Puente de la Paz sobre el río Niágara, que une Buffalo (EE.UU.) con Fort Erie (Canadá).

1930: Enrique Olaya Herrera asume la presidencia de Colombia, marcando el inicio de una era liberal tras décadas de dominio conservador.

1936: Se inaugura el Gran Teatro de la Ópera de Buenos Aires.

1944: IBM presenta oficialmente en Harvard el Mark I, el primer ordenador electromecánico.

1956: Una explosión en el centro de Cali (Colombia), causada por siete camiones militares cargados de municiones y combustible, provoca la muerte de unas mil personas.

1987: Los presidentes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras acuerdan en Esquipulas (Guatemala) un plan de paz para Centroamérica.

1998: Un doble atentado con coche bomba contra las embajadas de EE.UU. en Nairobi (Kenia) y Dar es Salam (Tanzania) deja 258 muertos.

2000: La Unión Astronómica Internacional (IAU) anuncia el hallazgo de diez nuevos planetas fuera del sistema solar.

¿Quién nació el 7 de agosto?

1533: Alonso de Ercilla, soldado y poeta español.

1942: Caetano Veloso, músico y cantautor brasileño.

1947: Luis Mariñas Lage, periodista español.

1958: Bruce Dickinson, cantante británico de la banda Iron Maiden.

1961: Carlos Vives, cantante de vallenato, actor y compositor colombiano.

1966: Jim Wales, empresario estadounidense cofundador de Wikipedia.

1975: Charlize Theron, actriz sudafricana.

1977: Paula Echevarría, actriz española.

¿Quién murió el 7 de agosto?

1941: Rabindranath Tagore, poeta indio, Premio Nobel en 1913.

1957: Oliver Hardy, El Gordo, actor cómico estadounidense.

1988: Henri Frenay, fundador de la Resistencia Francesa.

1992: Francisco Fernández Ordóñez, político español.

2000: Pina López-Gay, dirigente del Partido de los Trabajadores de España.

2016: Dolores Vargas, la Terremoto, cantante española.

2021: Juan Adriansens, escritor y pintor hispano-cubano.

2024: Jon McBride, reconocido astronauta estadounidense.

¿Qué se celebra el 7 de agosto?

Hoy se celebra el Día Mundial de los Faros.

Horóscopo del 7 de agosto

Los nacidos el 7 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 7 de agosto

Hoy 7 de agosto, se celebran los santos Cayetano, Sixto, Fausto, Justino, Julián y Claudia.

Noticias de hoy, miércoles 6 de agosto de 2025

Noticias de hoy, martes 5 de agosto de 2025

