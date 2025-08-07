Noticias de hoy, jueves 7 de agosto de 2025

La ola de calor, los incendios en Galicia, los aranceles de Trump, entre las noticias destacadas de hoy, jueves 7 de agosto de 2025.

Incendios en Galicia

Galicia está en vilo debido a varios incendios en la región. En As Neves, la situación es especialmente crítica, ya que el fuego se acerca a la autovía de las Rías Baixas y a algunas viviendas. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido activada para intervenir en el incendio de Salceda, en Pontevedra. Además, los incendios en Camariñas y Corme, en A Coruña, siguen activos.

Por otro lado, en Cádiz, el incendio en Tarifa ya está estabilizado, y los 1500 desalojados han podido regresar a sus casas o alojamientos.

Aranceles de Trump

Hoy entran en vigor los nuevos aranceles establecidos por la administración de Trump. Además, ha anunciado una tasa del 100% para los chips y semiconductores. También se ha impuesto un gravamen del 50% a India por comprar petróleo a Rusia, como una forma de castigo. Trump no descarta extender estas medidas a otros países, las cuales son una fuerte advertencia a China.

Ola de calor

En total, 16 comunidades autónomas tienen avisos por altas temperaturas, siendo las más afectadas. Sin embargo, Asturias, así como las ciudades de Ceuta y Melilla, parecen que se libraran del calor. Este episodio se extenderá al menos hasta el próximo martes.

Incendio en Francia

Un gran incendio forestal arrasa el departamento de Aude, en el sur de Francia. Las autoridades han confirmado la muerte de una mujer de 65 años y al menos trece personas heridas, la mayoría bomberos. El fuego ha quemado más de 16.000 hectáreas, una superficie superior a la de la ciudad de París.

