Cayetano Martínez de Irujo, sobre la duquesa de Alba : "Tristemente mejora muy poquito"

Con semblante serio y visiblemente afectado Cayetano Martínez de Irujo ha asegurado que la situación de su madre "tristemente, mejora muy poquito" y es "difícil", después de que los médicos ofreciesen el último parte médico sobre el estado de salud de la duquesa de Alba.

La duquesa de Alba, ingresada desde el pasado domingo en el hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla con insuficiencia respiratoria, será trasladada pronto a su domicilio, según ha avanzado su hijo Fernando al abandonar el centro sanitario tras visitar a la aristócrata esta mañana.

Permanece estable hemodinámicamente y con respiración espontánea, aunque se mantiene la situación de insuficiencia respiratoria debida a su infección pulmonar y su pronóstico es reservado, ha informado el equipo médico que la atiende en un hospital privado de Sevilla.

Los doctores Márquez Vácaro y Ortiz Leyba han ofrecido un nuevo parte médico en el hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla, en cuya Unidad de Cuidados Intensivos ingresada Cayetana de Alba desde la noche del pasado domingo, cuando entró en el centro afectada por una gastroenteritis, una afección respiratoria causada por una neumonía y una arritmia cardiaca, ya controladas.

La duquesa no se encuentra sedada y recibe su medicación habitual para paliar "un poquito de ansiedad y angustia normales en estas situaciones", ha dicho el doctor Márquez Vácaro, que ha afirmado que la paciente se encuentra "estable" y que "no se puede decir que su vida no corra peligro" puesto que "lo que marca el pronóstico es la edad que tiene", 88 años.

"Cualquier situación de enfermedad tiene una gravedad, si se suman años pues tiene mucho más, ha dicho el médico intensivista, que ha añadido que no ha habido "variación llamativa" desde ayer en el estado de Cayetana de Alba, cuya evolución "dependerá de cómo siga en las próximas horas en función de todas sus circunstancias". El equipo médico ha insistido en que "pueden aparecer muchas complicaciones", ya que la paciente "se encuentra en una UCI y se añaden otro tipo de patologías inherentes a su edad".

Hasta el centro hospitalario privado han llegado también esta mañana el marido de la duquesa, Alfonso Díez, y sus hijos Carlos y Eugenia, el primero de los cuales ha asegurado que su madre "tiene ya ganas de irse a casa" y que se encuentra "muy animada". Aunque Carlos Martínez de Irujo ha dicho que esperaban la salida de la UCI "antes" de los próximos días, el equipo médico ha sido mucho más cauto y ha indicado que "pueden aparecer muchas complicaciones", ya que la paciente "se encuentra en una UCI y se añaden otro tipo de patologías inherentes a su edad".