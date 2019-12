Caso Diana Quer: 'El Chicle', condenado a prisión permanente revisable y a 10 años de libertad vigilada

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, de acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, ha condenado a 'El Chicle' de la muerte de Diana Quer a la pena de prisión permanente revisable y a diez años de libertad vigilada por cometer un delito de asesinato con alevosía, cometido para ocultar otro delito y subsiguiente a un delito contra la libertad sexual de la víctima, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de confesión.

También le ha impuesto la prohibición de aproximarse a los padres y a la hermana de la víctima, a sus domicilios, lugar de trabajo o cualquier lugar en el que se encuentren, a una distancia inferior a mil metros, así como la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio durante la duración de la pena y, en todo caso, desde el inicio de cumplimiento de la misma y hasta que transcurran diez años desde la conclusión.

Además, lo ha condenado, como autor responsable de un delito de detención ilegal y de un delito de agresión sexual, en concurso medial, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de confesión, a la pena de 4 años de prisión y a cinco años libertad vigilada.

El veredicto del jurado

El jurado popular declaró por unanimidad a José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', culpable de haber agredido sexualmente a Diana Quer y de matarla intencionadamente después de cometer la agresión, con la intención de ocultar el primer delito que cometió.

Los miembros del jurado han llegado a la conclusión de que el único acusado del crimen desnudó a Diana y "realizó con ella actos de contenido sexual que no se han podido determinar" al no poder probar que José Enrique Abuín hubiese violado a la joven ni tampoco que hubiese intentado violarla.

No obstante, el jurado afirma que 'El Chicle' la agredió sexualmente y posteriormente la estranguló para ocultar lo que había hecho. Este ha sido uno de los hechos probados que dejaría la puerta abierta a la prisión permanente revisable a pesar de que no se haya determinado que la violó.

Concretamente el jurado cree que 'El Chicle' mató a Diana Quer para ocultar el primer delito que cometió y en ese sentido, cometer un crimen subsiguiente a otro como es el de la agresión sexual abre la puerta a que el juez sentencie prisión permanente revisable. La agresión y el consecuente asesinato han sido dos de los delitos que se imputan a José Enrique Abuín.

El jurado ha respondido a las preguntas que determinaron el veredicto para el acusado y consideran que además de los anteriores delitos, también es responsable de un delito de detención ilegal.

Hechos probados por unanimidad

Según recoge el veredicto del jurado popular, Abuín abordó a Diana Quer "con intención de agredirla sexualmente", la aturdió, la inmovilizó y la trasladó en su coche hasta la nave de Asados. Allí realizó "actos de contenido sexual" indeterminados y, para "ocultar el delito contra la libertad sexual", la mató con alevosía.

En concreto, le provocó "la muerte a la víctima por estrangulamiento" con "una brida" y después "arrojó el cuerpo de Diana" en el pozo de dicha nave industrial y lo cerró con una tapa. El veredicto continúa afirmando que, "con posterioridad limpió el vehículo y se deshizo de la ropa de Diana".

Además, el jurado ha determinado también por unanimidad que "un día no determinado, posterior al menos en veinte días a la noche del suceso, el acusado volvió al lugar y lastró el cuerpo, para que no emergiera, con bloques de adobe unidos por cables".

Por otra parte, confirman que cuando "el acusado acabó con la vida de Diana", ella "no tenía ninguna posibilidad" de defenderse por "encontrarse en un lugar desconocido" en el que "nadie podía prestarle ayuda" y al "tener mucha mayor fuerza física el acusado".

Confesión

Respecto a la confesión de José Enrique Abuín de haber "causado la muerte" a la víctima y a la ubicación del cuerpo, el jurado ha determinado que esta confesión "favoreció de forma relevante al esclarecimiento de los hechos".

Este ha sido el único hecho probado que no ha reunido la unanimidad de los miembros del jurado. Cinco creen que el acusado sí que condujo a los investigadores a esclarecer la situación y cuatro consideran que la revelación de Abuín no fue un hecho relevante para la investigación.

Petición de las partes

Tras todo lo expuesto, el jurado popular pidió que no se considere la posibilidad de indultar al acusado y que se cumpla la pena de prisión que se le imponga a Abuín.

Por su parte, la Fiscalía y la acusación particular han pedido la prisión permanente revisable aludiendo a la jurisprudencia. El Ministerio Fiscal defiende que el jurado determina asesinato con alevosía que viene dado por la comisión del delito de agresión sexual. Por eso "procede la pena de la prisión permanente revisable" y "se justifica" porque aunque exista un atenuante de confesión, se ha determinado de manera simple y no por mayoría y por eso sostiene su petición. Así también lo ha manifestado la acusación particular.

Frente a esto, la abogada de la defensa se ha opuesto a las solicitudes de la Fiscalía y la acusación. Ahora, será el juez Angel Pantín el que determine una sentencia para Abuín por la agresión sexual, el asesinato y la detención ilegal de Diana Quer.

Estas son las fechas clave del crimen

Año 2016

22 de agosto. Diana Quer, de 18 años, desaparece cuando volvía a su domicilio de madrugada tras haber disfrutado de una romería en la localidad de A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

23 de agosto. Comienzan las batidas de búsqueda. Los investigadores descartan el móvil del secuestro.

27 de octubre. Una mariscadora encuentra el teléfono móvil de la joven en una zona muy próxima al puerto de Taragoña (Rianxo).

Año 2017

29 de diciembre. La Guardia Civil detiene en Boiro (A Coruña), por un intento de secuestro y agresión sexual, a José Enrique Abuín, 'El Chicle' que figuraba en la lista de sospechosos de la desaparición de Diana, y a su esposa, que quedará en libertad.

31 de diciembre. 'El Chicle' confiesa ser el autor de su muerte y guía a la Guardia Civil hasta de un pozo de una nave industrial en la parroquia de Asados, en Rianxo (A Coruña), donde es localizado el cadáver de la joven.

Año 2018

11 de enero. La autopsia confirma que la víctima fue estrangulada pero no si sufrió abusos.

2 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia anuncia que el Chicle será procesado por los delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal y contra la libertad sexual, y el juicio será con jurado.

Año 2019

27 de febrero. La acusación particular pide la prisión permanente revisable para 'El Chicle'.

6 de marzo. El fiscal pide igualmente la prisión permanente.

21 de marzo. El padre de la joven, Juan Carlos Quer, presenta en el Congreso 3.200.000 firmas contra la derogación de la prisión permanente revisable.

4 de abril. Es decretada la apertura de juicio oral.

12 de noviembre. Comienza el juicio con jurado en la Audiencia Provincial de A Coruña, en Santiago de Compostela. 'El Chicle' declara que mató a Diana Quer sin intención y que no la violó.

26 de noviembre. El juicio queda visto para sentencia.

29 de noviembre. El juez devuelve al tribunal el veredicto recibido del jurado popular por "escasa motivación" y "posibles contradicciones".

30 de noviembre. El jurado declara por unanimidad culpable de rapto, asesinato y "actos de contenido sexual que no se han podido determinar" a Gey.

17 de diciembre. Se conoce la sentencia por la que 'El Chicle' es condenado a prisión permanente revisable y a 10 años de libertad vigilada.