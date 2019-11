Así se ha vivido el juicio contra 'El Chicle' por el asesinato a Diana Quer

La semana que viene el Juicio contra 'El Chicle' por el asesinato de Diana Quer quedará visto para sentencia. Ya solo quedan los alegatos finales.

Un jurado compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres deberá decidir si, además de matar a Diana, el acusado la agredió sexualmente. Eso determinará si le condenan a la prisión permanente revisable.

Un último desacuerdo ha sido la aplicación del Teorema de Bayes al móvil sexual, criticado por los forenses que hicieron la autopsia, que han incidido en la diferencia entre probabilidades de un suceso y pruebas de que, efectivamente, ocurrió.

"Razonablemente, el fin debe ser sexual, a mi de eso no me cabe ninguna duda", ha dicho Alberto Fernández, "el asunto es que eso, desgraciadamente, no dice que pasó allí después". "A mi no me cabe duda, con estudio estadístico o sin él, de lo que pretendía, pero un estudio estadístico no nos dice si después llegó allí y lo hizo o no", ha zanjado.

La madre de Diana

"No tengo ningún tipo de información del caso, no me ha dejado acceder al sumario", ha asegurado Diana Quer en alusión a Juan Carlos Quer, que ha llegado a los juzgados acompañado por su hija Valeria.

Al volver al juicio, durante un receso previo a la declaración de 'El Chicle', Diana López Pinel se ha enfrentado a Juan Carlos Quer, al que ha llamado "asesino".

El Chicle

'El Chicle' ha asegurado este martes, a preguntas de la fiscal, que Diana Quer lo sorprendió en A Pobra mientras robaba gasóleo de un camión y que la "confundió" con una feriante, por lo que tuvo "miedo" de que le "delatara", pero que el homicidio fue accidental: "Mi intención no era matarla".

Ante el jurado popular en la primera sesión del juicio por el asesinato de la joven madrileña, 'El Chicle' ha asegurado que esa noche salió a robar gasóleo y que se encontró con la joven, que regresaba a casa tras asistir a las fiestas de la localidad, cuando portaba dos garrafas. Ya que tenía antecedentes por narcotráfico y estaba pendiente de entrar en prisión si volvía a delinquir, Enrique Abuín ha afirmado que tuvo "miedo" a que la joven le "delatase" y "tener problemas con los gitanos", ya que la confundió con uno de los "feriantes".

El padre de Diana Quer

Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, asesinada en agosto de 2016 en Galicia, ha testificado en el juicio contra el presunto asesino de su hija, José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, del que ha dicho: "Ha destrozado cuatro vidas, no una". Quer, que ha comparecido en la vista con jurado popular en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, ha acudido a la sala con corbata negra y ha hecho un relato del sufrimiento que el asesinato de su hija mayor ha generado en toda la familia. Y ha sido tajante cuando ha afirmado: "Mi hija ha muerto del modo más cruel que puede imaginarse. Y nosotros vivimos en vida la pena más cruel que podemos imaginar".

Valeria Quer

La hermana de Diana, Valeria Quer, no ha podido contener las lágrimas y se ha apoyado en el hombro de su padre mientras los testigos, las partes y los jurados visionaban la prueba gráfica del momento del rescate del cuerpo sin vida de la joven madrileña.

La joven ha abandonado junto a su padre, Juan Carlos Quer, la sala que este viernes acoge la cuarta sesión del juicio a José Enrique Abuín, 'El Chicle'. "Iros a tomar por culo", ha dicho Valeria mientras lloraba desconsoladamente a la salida de los juzgados de Santiago