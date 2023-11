Carmen Rodríguez, tras perder a su hija y nieta por violencia machista: "¿Prisión permanente revisable? A mí ya no me alivia nada"

El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Uno de los casos más aterradores de Violencia de Género se produjo en Valladolid a comienzos de 2023. Paloma, de 45 años, y su hija India, de 8, fueron brutalmente asesinadas en su casa. El agresor mantenía una relación con Paloma desde hacía ya un tiempo.

Carmen Rodríguez, madre y abuela de las víctimas, cuenta en el especial 'Tolerancia Cero: hay salida' su "sentimiento de ira, rabia y tristeza profunda" que sigue teniendo.

Se cumplen ahora 10 meses del crimen en el que el asesino mató a puñaladas a Paloma, su pareja, y a la hija de ella, India, de tan solo 8 años.

Cuando los agentes accedieron a la vivienda, encontraron los cuerpos. Mientras, él intentó suicidarse, según la policía "tenía unas heridas en el pecho y en las muñecas".

El doble asesinato conmocionó a Valladolid, que se volcó con el dolor de la familia. El criminal tenía antecedentes por violencia de género por pegar a su pareja anterior en 2017. Resultó absuelto porque ella se negó a declarar en contra de él. Por ello, Carmen insiste: "A mí ya no me alivia nada. Si se aplica la prisión permanente revisable y no saliera de la cárcel en toda su vida, yo estaría más tranquila".

La hermana de Paloma se une a la petición de condena mayor: "Mi hermana no estaba advertida. Que el asesino se pudra en la cárcel, que no vuelva a salir y que caiga sobre él la mayor pena que pueda caer".

Entrevista completa a Carmen Rodríguez

Pregunta: Primero de todo, ¿cómo está?

Respuesta: Han pasado diez meses, pero parece que ha sido ayer. He pasado por varias etapas. La primera fue cuando me enteré, que caí en shock. Después vino la negación, no podía reconocer que hubiera pasado eso, ni yo ni mis hijas. Nos parecía que estábamos en una película, o soñando y que nos íbamos a despertar en algún momento. Pero te vas dando cuenta de que no, que es la dura realidad, Paloma e India no van a volver. Ahora tengo un sentimiento de ira, rabia y una tristeza muy profunda. Estoy con psiquiatras y psicólogos, apoyándome en el trabajo que es lo único que me hace llevar el día a día.

P: ¿Una posible condena a prisión permanente revisable podría aliviar ese duelo?

R: A mí ya no me alivia nada. Si se aplica la prisión permanente revisable y no saliera de la cárcel en toda su vida, yo estaría más tranquila. Es un asesino y el día que salga volverá a matar, al igual que el violador y el ladrón también lo vuelven a hacer. Cuanto más tiempo de cárcel mejor para todos.

P: ¿Vio alguna señal de alarma por parte de Paloma?

R: Solamente una vez. Fue también durante la noche. Normalmente hablábamos todos los días, pero aquel día, que también era festivo, no había hablado con ella. Cogió él el teléfono y le pregunté dónde estaba mi hija, me respondió: "está aquí", le dije: "que se ponga" a lo que me dijo: "no se quiere poner". Cuando le pregunté dónde estaban me dijo que en el parking del Paseo de Zorrilla. Supuse que estaban discutiendo y Paloma no se llegó a poner al teléfono. Me asusté y llamé a mi hija María, por lo que salió con el coche hacia allí y cuando llegó supuestamente habían hecho las paces y ya estaban en casa. Me llevé un sobresalto tremendo y empecé a desconfiar.

P: Después de eso, ¿Paloma no contó nada, ni por qué no se quería poner al teléfono?

R: No. Paloma era muy reservada y no me contaba casi nada de sus relaciones. Además, le pregunté a María y me dijo que sí, que debían haber tenido un altercado.