El cantante Divino denuncia una agresión homófoba en el Orgullo: "Ha intentado matarme"

Este fin de semana se ha celebrado el Orgulloen España. A pesar de la celebración, también ha habido incidentes como el que denuncia el cantante Divino en redes sociales. Es uno de los habituales en los escenarios durante esta celebración, que en esta ocasión ha tenido un sabor amargo. Él mismo lo ha contado en sus redes sociales. La agresión le dejó varios huesos de la cara rotos, por lo que tuvo que ser operado.

"Me pegó un puñetazo (o más de uno, no lo sé). Me ha roto parte de la órbita del ojo, la nariz por 3 sitios y el pómulo. Me desperté inconsciente y cuando me miré al espejo me tuve que recomponer la nariz antes de llamar a la ambulancia. No siento parte derecha de la cara y no sé si lo volveré a sentir. En estos momentos estoy entrando a una operación de 2 horas para intentar recomponer los huesos de la cara. Ha intentado matarme",comienza relatando en el post de instagram.

Asegura haber sufrido una agresión homófoba y ser víctima de un delito de odio: "he sufrido una agresión homófoba, he sido víctima de (otro) puto delito de odio. Antes decía eso de "Siempre piensas que le va a pasar a otrx", pero no es así: ahora más que nunca siempre pensamos que nos puede pasar en cualquier momento", confiesa.

"Abriendo la jaula de los homófobos"

"Ahora mas que nunca porque está abriendo las jaulas de los homófobos, tránsfobos, xenófobos, asesinos de mujeres para que vayan a nuestra caza. Se le está dando voz en Congresos, Senados, televisiones, en Europa, en el mundo…". Aunque dice que él no es "buena presa".

Asegura no tener miedo ante esta situación, todo lo contrario, se muestra fuerte "me da miedo perder a lxs míxs, me da miedo… pero no me das miedo TÚ porque voy a por ti judicialmente. No me dais miedo vosotros porque si hace falta moriré matando. Si me da miedo que muchxs hermanxs se sientan solxs y voy a hacer lo que pueda para que no se sientan así. Ahora mas que nunca no seamos colectivo: SEAMOS JAURÍA", sentencia.

"Máxima difusión"

"Pido MAXIMA DIFUSIÓN, para hacer consciente a esta sociedad que la homofobia y el odio están en nuestras calles y tenemos que erradicarla. Por todas las que están Por todas las que estarán".