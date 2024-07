Sin "cadaleitos" en Santa Marta: la tradicional romería de ataúdes que ha procesionado sin ellos este año

Las elevadas temperaturas de este 29 de julio no han impedido que cientos de devotos y vecinos se hayan acercado, durante toda la mañana, hasta el Santuario de Santa Marta de Ribarteme (As Neves). Como cada año, esta pequeña aldea ourensanase llena de personas que acuden para pedir la intercesión de Santa Marta, o bien, agradecer los favores recibidos.

No obstante, lo más curioso de este evento ocurre pasado el mediodía: un ritual, presidido por la imagen de Santa Marta, que congrega a devotos que acuden portando cirios, de rodillas, descalzos… incluso introducidos en ataúdes.

Los féretros son, precisamente, los grandes protagonistas de la que se conoce tradicionalmente como “la romería de los muertos”: una manifestación de carácter ancestral que ha suscitado desde hace tiempo el interés no solo de vecinos y visitantes, sino también de expertos antropólogos.

Polémica en los últimos años

La singularidad de esta procesión, que es la que ha hecho famosa a la romería, ha despertado el recelo del cura de la parroquia. El año pasado, ante la negativa del eclesiástico, dos ataúdes realizaron una procesión al margen, uniéndose al recorrido una vez iniciada la peregrinación.

Pero este año, la situación ha cambiado: desde la organización confirman que no existen problemas por parte de Francisco Javier de Ramiro, párroco de Santa Marta. No obstante, la ausencia de los "cadaleitos" podría deberse simplemente a la falta de ofrecidos a participar.

Los vecinos lamentan esta situación: "No es lo mismo, sin ataúdes a Santa Marta le falta algo", comenta una mujer. Otra vecina, preguntada por las polémicas generadas con el párroco, comenta que son intrascendentes: "Lo importante es la devoción a Santa Marta y venir cada año aquí".

Fiesta de interés turístico

La romería celebrada en el concello de As Neves es una de las más singulares no solo de Galicia, sino de todo el país. Un evento arraigado en la cultura popular de la zona y respetado tanto por los locales como por los visitantes, hasta el punto de ser declarada de interés turístico autonómico.

Tal es el atractivo que genera este particular festejo que medios internacionales se han hecho eco de lo que ocurre en este rincón de Galicia: "El pueblo donde los vivos se meten en ataúdes para agradecer que no se han muerto" o "Una de las celebraciones más singulares del mundo", son algunos de los muchos titulares que recogen medios como The New York Times o The Guardian, respectivamente

