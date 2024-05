Una ourensana busca a su hija desde hace 44 años: "Estoy segura de que está viva y me la robaron"

Basta con escuchar un par de frases de Josefa para darse cuenta de que es una mujer fuerte, valiente y segura. Probablemente una de esas valentías casi obligadas por la vida, porque la suya desde luego no ha sido fácil.

Su tercer parto, el de su niña, se precipitó rápidamente y el taxi que la llevaba al ya desaparecido Hospital San José de Lugo a dar a luz no llegó a tiempo. La pequeña nació en el propio vehículo, a las puertas del centro sanitario. Han pasado 44 años, pero Josefa lo recuerda como si fuera ayer.

“La niña tenía los ojos y el pelo de su hermano mayor, estaba perfectamente, no lloró nada más nacer pero mucho niños no lloran al momento, estaba bien”, asegura. Ya instaladas en el hospital, Josefa le dio a su hija su primer biberón. “Me la trajeron ya vestida y estaba perfecta, una de las enfermeras hasta me dijo que rebosaba salud”, recuerda.

“No me dieron ninguna explicación”

Ese biberón, unos 20 minutos, fue todo el tiempo que Josefa pudo pasar con su pequeña. Se la volvieron a llevar y cuando le tocaba la siguiente toma, apenas 3 horas después, le dijeron que había muerto. “Ninguna explicación, yo pregunté, pedí explicaciones, de todo, pero no me hicieron ningún caso, me dijeron que tenía problemas de salud y que estaba muerta”.

Ahí empezó el calvario de esta ourensana que ahora reside en Carballo, A Coruña. Nunca dudó. “Eso lo tienes ahí toda la vida, yo siempre pensé que mi hija está viva”, asegura. Pero con otros dos niños en casa, tocaba hacer lo que hiciera falta para salir adelante. “Emigré a Suiza y desde allí más difícil aún buscar nada, no tenía ningún documento”, nos cuenta entre enfadada y emocionada. “Con 24 años que tenía fui al hospital, al cementerio donde se suponía que estaba, nada, no había nada, no me dieron ni un papel y ni siquiera está en el libro de familia”.

Está convencida de que le robaron a su hija

La edad y el desconocimiento jugaron en su contra, asegura Josefa. Cree que de eso se aprovechaban quienes robaban niños a sus madres para darlos en adopción, por supuesto, a cambio de una importante cantidad de dinero. Hay muchos casos confirmados de este tipo en España y Josefa está convencida de que el suyo es uno de ellos.

Ahora, después de más de 40 años de trabajo para sacar a su familia adelante, ha decidido dar un paso más y ponerse en contacto con SOS Bebés Robados Galicia. Su presidenta, Estrella Vázquez, se ha puesto manos a la obra para tratar de dar con su hija. “Si coincidiese con los datos que tenemos en nuestros archivos sería una alegría”, explica Estrella. Archivos de “niños” que creen haber sido robados nada más nacer. “Si no, la otra opción es la visibilización, que haya una niña (mujer ya) que tenga dudas sobre sus orígenes y que al conocer esta historia le coincidan algún dato”.

”Quiero que sepa que ni la di ni la vendí”

Por el momento toca analizar documentación y procesar toda la situación que no es fácil. Josefa está esperanzada, “ojalá hubiera suerte”, nos dice. ¿Qué quiere decirle? Lo más básico. “Quiero darle la carta que le escribí en 1980, poco después de dar a luz. Quiero que contarle como fue todo y que sepa que yo ni la di ni la vendí ni nada, a mi me la robaron”.

