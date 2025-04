La broma del Papa a una mujer de Huelva que viajó a verle al Vaticano : "Dentro de diez años vuelva"

Viajar a Roma para ver al Papa era el sueño de una señora de Huelva. Durante la audiencia papal que realiza el Vaticano cada semana se cumplió el sueño de esta mujer a la que acompañaba una amiga.

En la red TikTok circulan estos días videos e imágenes antiguas del pontífice con sus fieles. Unos de esos momentos con el Papa lo ha protagonizado esta mujer.

"No me quería morir sin verlo"

En menos de treinta segundos se ve a esta onubense sentada en una silla hasta que el Papa en silla de ruedas se le acerca "que alegría de verlo padre" le dice ella. Acto seguido mientras le da la mano y termina besándole la misma le entrega una estampa "venimos de Huelva, esta es la Virgen del Rocío, un regalo para usted".

La mujer sabe que esta oportunidad no la va a tener todos los días y le sigue hablando al Papa como si lo conociera de toda la vida "no me quería morir sin verlo" agrega.

"No se apure, puede venir otra vez"

Con la espontaneidad y simpatía característica de Su Santidad le responde "no se apure puede venir otra vez". Y con una sonrisa pícara añade "dentro de diez años vuelva". El video culmina con las risas de los presentes y la últimas palabras de la feliz feligresa "pues sí, encantada Padre".

Estas divertidas imágenes están apunto de alcanzar las 700.000 visualizaciones y centenares de comentarios "tremendo sentido del humor" escribe Yadira o "que arte tiene este Papa, ojalá nos dure 1000" . Ha durado 88 años. Su Santidad fallecía el 21 de abril de 2025.

La audiencia de esta vecina y su amiga con el pontífice en el Vaticano fue justo hace un año. A la broma del Papá Francisco la señora le contestaba que volvería. Si vuelve será para ver al nuevo Papa.

