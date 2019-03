Estabilizado el incendio forestal de Vall-llobrega tras quemar más de 300 hectáreas

El incendio forestal en Vall-llobrega (Girona) se encuentra estabilizado a mediodía de este lunes, según ha explicado el consejero de Interior, Ramon Espadaler, que ha afirmado que más de una cincuentena de dotaciones trabajan en las labores de extinción.

En declaraciones a los medios desde el centro de mando de Vall-llobrega, ha celebrado el "salto cualitativo" de tener estabilizado el fuego, pero ha pedido cautela y prudencia para poder darlo por controlado.

Ha celebrado que las condiciones meteorológicas no sean adversas en la zona del incendio, en la que no sopla el viento este lunes, y ha explicado que ya no queda ningún desalojado.

Espadaler ha explicado que el Cuerpo de Agentes Rurales y los Mossos d'Esquadra han pedido la apertura de diligencias ante el juez de La Bisbal, aunque ha afirmado que no se está en condiciones de "catalogar la intención".

Ha afirmado que la zona de origen del fuego es de difícil acceso, y ha recordado que la quema producida el viernes pasado --una de las hipótesis de la causa del incendio-- era anterior a la prohibición de hacer fuego en el bosque, que entró en vigor el sábado.