Blue Monday 2023: Frases tristes para el día más triste del año

Este lunes 16 de enero es el Blue Monday, también conocido como el Día Azul. El Blue Monday se celebra cada tercer lunes de enero y es, según varios estudios, el día más triste del año por varios motivos. Por ello, recogemos algunas de las frases más tristes para este día, a priori, lleno de tristeza.

El Blue Monday, el día más triste del año

El Blue Monday está asociado al color azul ya que es un color que transmite pasividad, tristeza, pesimismo o apatía. Sin embargo, para conocer el origen del día más triste del año nos tenemos que remontar nada más y nada menos que al 2005, año en que el experto en motivación Cliff Arnall creó el término.

Pero, ¿en base a qué se afirma que este es el día menos feliz? Pues bien, Arnall elaboró una fórmula matemática en la que entraban en juego varios factores. Concretamente, la fórmula es la siguiente: [C+(D-d)]TI/MNa. La felicidad generalizada de cada día depende siete variables.

La fórmula del Blue Monday no fue aceptada por la ciencia

El primero de ellos es la C, que corresponde al clima del día. La D, por su parte, hace referencia a las deudas que se han adquirido durante el periodo navideño. La d es el dinero que se cobrará en el mes de enero. Asimismo, la T es el tiempo que ha pasado desde el día de los Reyes Magos.

Las tres últimas corresponden a la I, que es el periodo desde la última vez que se trató de cambiar un mal hábito; la M, que es el nivel de motivación individual; y finalmente la Na, que es la necesidad existente de llevar a cabo cualquier tipo de actividad. Con todos estos factores, Arnall determinó que el tercer lunes de enero era el día más triste del año, el Blue Monday.

Sin embargo, la comunidad científica no aceptó esta teoría y la calificó de pseudociencia, aclarando que no tenía nada que ver con el método científico. No obstante, el concepto de Blue Monday se hizo tan famoso que apenas importó la desaprobación de la ciencia, llegando a ser objeto de campañas de marketing.

10 frases tristes para el Blue Monday