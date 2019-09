El periodista de esta casa Nacho Abad ha sido quien ha dado la primicia de que han encontrado el cuerpo sin vida de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa, y lo ha hecho en 'Espejo Público'.

En una entrevista en Antena 3 Noticias ha detallado como ha sido el hallazgo del cuerpo, que ropa llevaba puesto o si la familia ha confirmado las pertenencias de Blanca Fernández. No obstante, todavía se desconocen las causas de la muerte que saldrán a la luz tras la realización de la autopsia. Entre las declaraciones añade que "no presenta ningún golpe en la cabeza".

¿Cómo ha sido el hallazgo?

"El hallazgo, un sargento de la Guardia Civil fuera de servicio va con una perra, que si forma parte de la Guardia Civil, atada con una cuerda y el animal marca un determinado rastro. El agente suelta al animal y a 200 metros han encontrado el cadáver difícilmente reconocible, debido al tiempo que ha pasado".

¿Cómo lo han reconocido?

"No sé exactamente que objeto ha sido reconocido pero la pulsera, el anillo, la cadena... se les ha enseñado a la familia y han reconocido que eran objetos personales de Blanca Fernández Ochoa".

¿Se descarta que haya sido un accidente?

"La principal hipótesis que manejan ahora mismo es que fallece el mismo día que desaparece, el 24 de agosto. Creen esto debido a que hay un vecino que el día 25 de agosto ve el coche de Blanca Fernández. Si el 25 de madrugada ya habíaa visto el coche todo indica que fue en las horas previas".

"Me dicen que no tiene ningún golpe en la cabeza, no utilizó las tarjetas en Guadalajara, tampoco compró cuerdas ni movieron el coche", matiza Abad.