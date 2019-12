Bad Gyal simula en su último videoclip cómo cuatro mujeres torturan a un hombre por haberles sido infiel

La cantante Bad Gyal, nombre artístico de Alba Farelo, ha conseguido hacer viral su último videoclip en el que hay varias escenas en las que se ve cómo cuatro mujeres simulan torturar a un hombre que le ha sido infiel a todas. El tema titulado 'Zorra' es el nuevo single de la artista, ahora en solitario, después del éxito conseguido en la canción 'Alocao' en colaboración con Omar Montes.

En el vídeo, se observa cómo las distintas chicas, entre las que se encuentra la artista, se preparan para salir de fiesta para después, en los minutos finales, reunirse todas y torturar al chico en cuestión. En las imágenes se ve al chico maniatado a una silla, ensangrentado y con una cinta adhesiva en la boca que le impide hablar.

De toda la letra de la canción, destaca la siguiente declaración de intenciones que se dice nada más comenzar la canción: "Tú la jodiste con todas nosotras. Pensabas que no nos lo diríamos unas a otras. nos llamas a todas a diferentes horas. tu madre me llama y me dice que estoy loca. tu hijo es una zorra y eso es lo que le toca. te has chingado a cada una de nosotras y ahora queremos matarte todas".

La representante del 'dancehall'

Bad Gyal saltó a la fama en 2016 tras subir a Youtube el videoclip de su canción "Pai" que combinaba la música del tema Work de Rihanna y letra en catalán. Desde entonces, la artista catalana se ha convertido en una de las grandes estrellas internacionales de la música urbana. Tiene ya dos discos, Slow wine (2016) y Worlwide Angel (2018) y más de diez sencillos.

El dancehall es un género musical que resulta de la evolución electrónica del reggae jamaicano, estilo del que también salió el reggaetón.