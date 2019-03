Persiste la contaminación en Madrid y está prohibido estacionar hoy en el centro

Ya advertía la concejal madrileña de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, de que, en caso de seguir los niveles de contaminación como en los últimos días, se prodecería a prohibir estacionar en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), ubicado en la almendra central, a los vehículos de no residentes. La situación no ha cambiado, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid, que ha anunciado en su perfil de Twitter que "a las 6:00 de este viernes 13 entramos en el escenario 2" del protocolo.

Malas noticias: persiste la alta contaminación, así que a las 6:00 de este viernes 13 entramos en el escenario 2. pic.twitter.com/5ehqBCBeCw — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) noviembre 12, 2015

Durante este jueves se ha llevado a cabo, por primera vez, el protocolo contra la contaminación aprobado por la corporación anterior (PP) el pasado marzo. En el escenario 1, se redujo de 90 a 70 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en la M-30 y otros accesos a Madrid.

Ahora se añadirá otra medida. Los ciudadanos que no residen en el centro de Madrid no podrán aparcar desde las 6.00 horas de este viernes en las zonas de estacionamiento regulado al persistir el episodio de contaminación por dióxido de nitrógeno que afecta a la ciudad desde el pasado martes. Afectará a los no residentes y en las plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de color verde, azul y en las denominadas de larga estancia (azules y marrones).

Los 3.954 parquímetros de la ciudad no estarán en servicio e incorporarán información en cada uno de ellos relativa a la alta contaminación y a la prohibición de estacionamiento. Los usuarios abonados a las distintas aplicaciones móviles del SER recibirán un SMS informando de la prohibición de estacionar en plazas del SER y 1.100 agentes de control de este servicio estarán regulando el uso e informando a los usuarios del protocolo activado y sus medidas.

El Consorcio Regional de Transportes (CRT) de Madrid ofrecerá mensajes en las pantallas de todos los intercambiadores, en la página web del CRT y pantallas de la red de Metro. El Ayuntamiento de Madrid ofrecerá mensajes en los 72 paneles de superficie (M-30, accesos e interior) y en los 27 paneles situados en los túneles de dicha circunvalación, con referencia continua a las medidas de limitación de tráfico. En todos los paneles informativos de la EMT se incluirán del mismo modo mensajes durante toda la jornada, cada tres minutos, fomentando el uso del transporte público, comunicando las medidas adoptadas y una llamada a los ciudadanos para moverse en bicicleta.

Igualmente se mantendría a la ciudadanía informada a través de la comunicación a medios y redes sociales del consistorio. Además, la EMT reforzará el servicio en un total de 55 líneas diurnas de la red para aumentar la oferta de servicio. Este refuerzo se llevará a cabo, fundamentalmente, en las líneas que cubren las relaciones entre la periferia y el centro de la ciudad y en las líneas que cubren itinerarios transversales entre los distritos externos a la almendra central de la capital. El incremento de servicio afectará al 35 por ciento de las rutas de la EMT y se distribuirá homogéneamente por todas las áreas geográficas de Madrid.

Está previsto que 400 agentes de movilidad y 1.000 policías municipales gestionen el tráfico y apoyen las tareas de información al ciudadano. Por su parte, tanto la Guardia Civil como los dispositivos de seguridad del Estado ampliarán del mismo modo sus dispositivos para sustentar las medidas.

Además, este jueves se ha activado el Sistema de Alertas en Salud Ambiental, que ha procedido a dar la máxima difusión de las recomendaciones sanitarias a la población, consistente en información de prevención en salud ambiental y de minimización de la exposición. El aviso se dirige a grupos especialmente sensibles como mayores, niños y personas con patología respiratoria o cardiovascular crónica e inmunodeprimidos. La siguiente fase, la de alerta, se dirigiría a toda la población, pero de momento esta situación no se ha producido nunca en Madrid.