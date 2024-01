La Atención Primaria se queda sin médicos jóvenes: "Es el escalón más debilitado de nuestro sistema sanitario"

Actualmente en España, hay cada vez más puestos en los centros sanitarios públicos que se están quedando sin cubrir. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a día de hoy en Europa hay un déficit de 2,3 millones de enfermeros. Pero en España, el problema se agrava, estando a la cola de Europa en número de enfermeros. Faltan aproximadamente 15.500, y 5.000 médicos.

Los graduados en Medicina buscan otras alternativas para optar a unas mejores condiciones laborales. En la medicina actual, seis de cada diez profesionales tienen más de 50 años, y un tercio más de 60. El relevo generacional de la profesión en la Atención Primaria se encuentra en el aire, al haber escasez de médicos jóvenes que ejerzan de ello.

Dada la situación, la mayor parte de la plantilla de la Medicina se jubilará. Concretamente, para 2027 uno de cada tres, y el relevo no está asegurado, lo que podría ocasionar un colapso si no se corrige la situación. De hecho, la medicina de familia es la especialidad con peores pronósticos de déficit en este sentido. Tal y como asegura el Ministerio de Sanidad, se prevé un 10% para 2028. Es la única especialidad que no consigue completar las vacantes, pues en la última convocatoria del MIR, quedaron 202 puestos sin cubrir.

Medidas para afrontar la situación

La Ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que esta cuestión sería uno de los primeros asuntos a tratar en su nuevo cargo. Como ya avanzó, durante este mes de enero dedicará un pleno monográfico del Consejo Interterritorial de Salud para tratar el estado de la Atención Primaria, algo que ya habían demandado varias Comunidades Autónomas.

"Creo que es el escalón más debilitado de nuestro sistema sanitario", ha comentado la ministra. García aseguraba la semana pasada que "la Atención primaria es una urgencia, una emergencia. Ahora mismo, es el pilar sobre el que se sustenta todo nuestro Sistema Nacional de Salud y ahora mismo está muy debilitado, muy debilitado antes de la pandemia por los recortes y por el menosprecio a ese primer nivel asistencial".

Y, ha añadido, "también está muy debilitado después de la pandemia así que es una de las prioridades imprescindibles de este ministerio", que pretende, junto con las comunidades autónomas, "reforzar la Atención Primaria", lo que se tendrá que trabajar desde los recursos humanos teniendo en cuenta las competencias.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado abordar de manera urgente la reforma de la Atención Primaria. Con una mayor inversión en sanidad, destinando al menos el 25 por ciento del total en Atención Primaria.