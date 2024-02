Así se trabaja en un 'laboratorio de fuego', el lugar donde se pone a prueba los materiales de construcción

Desde que el pasado jueves se produjera el incendio en el barrio del Campanar, Valencia, son muchas las inquietudes que se dan entre los ciudadanos. Desde Antena 3 Noticias nos hemos acercado a un 'laboratorio de fuego' para saber cómo se trabaja en él.

En este laboratorio se pone a prueba la resistencia de los materiales de construcción ante un incendio. Con un horno simulan las condiciones reales de fuego, llegando a alcanzar temperaturas de hasta 1.200 grados. En él se pone a prueba todo tipo de materiales para paredes, ventanas y puertas.

De esta manera se estudia qué va a impedir con mayor probabilidad el paso de las llamas. Como pueden comprobar en el vídeo de esta noticia, una de las puertas ha sido sometida al fuego durante dos horas, quedando totalmente calcinada. Sin embargo, el otro lado de la puerta apenas a sufrido daños, por lo que el cortafuegos ha funcionado.

Preocupación de los propietarios ante las administraciones

Tras el incendio en Valencia, la preocupación de los propietarios por saber si a su edificio le pasaría lo mismo, muchos han acudido a sus administraciones para informarse. "Yo creo que va a haber un antes y un después. Primero, va a hacer que la normativa se revise", dice José Ramón Vidal, Director Técnico de Certiberia. Una normativa de la que todo el mundo ahora quiere saber mucho.

La venta de detectores de humo y extintores se ha disparado

En estos últimos días la venta de aparatos de detección de humo, aspersores y extintores se ha disparado. Algunas ferreterías incluso afirman no tener 'stock' ni siquiera en el almacén.

Debido a lo ocurrido, todo el mundo quiere prevenir cualquier situación de peligro, por lo que ya están tratando de poner los medios necesarios para que lo ocurrido el pasado jueves, no se vuelva a repetir.

¿Qué material provocó la rápida propagación de las llamas?

Se trataba de una fachada ventilada, con varias capas. La última una especie de 'sándwich de aluminio', dos placas separadas y en medio un material que podía ser muy inflamable. Un extrabajador de la promotora comenta sobre ese relleno "que no hacía falta a nivel estructural, pero impedía que esas láminas de aluminio se doblasen".

No sólo se estudia qué material, sino también cómo se instaló ese material. En este sentido, Jesús Villar, experto en seguridad del consejo general del Colegio de Ingenieros Industriales, afirma que todos coinciden en que el problema era el aislante. "El aislante pegado a la fachada y que, además, era continuo. Eso permitió que se extendiera tanto horizontal como verticalmente, e incluso hacia abajo, que eso no es muy habitual. No hubo una especie de cortafuegos", explica.

