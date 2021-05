Así ha sido el reencuentro entre un niño de un centro de menores en Ceuta y el policía que lo salvó

Hace unos días, un niño de un centro de menores del Tarajal, en Ceuta, estuvo a punto de precipitarse al vacío al romperse una pierna cuando intentaba escapar de las instalaciones del mismo. El policía que acudió en su auxilio ha ido hoy a visitar al menor al hospital y ha podido reencontrarse con él.

Las historias de Ceuta, tras la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad por la frontera con Marruecos, siguen llegando una semana y media más tarde. Esta vez, se trata del reencuentro del policía nacional que salvó a un niño que trataba de escapar del centro de menores del Tarajal en el que se encontraba.

El domingo, 23 de mayo, el menor se rompió la pierna al querer escaparse del recinto por el tejado para, desde allí, pasar a otros recintos y fugarse del lugar. Estuvo cerca de precipitarse al vacío, pero la Policía y los bomberos acudieron a rescatarle. Este agente de la UCRIF de la Policía Nacional se subió al techo donde se encontraba el menor, en un estado de tensión e intranquilidad, y calmó y sujetó para evitar que el menor se precipitara al vacío hasta que llegaron los bomberos para bajarle.

Reencuentro en el hospital

Hoy, el primer agente que le ayudó ha ido a saludarle al hospital donde se encuentra ingresado el menor tras su fractura. Antena 3 Noticias ha podido hablar con el policía de este heroico momento y nos ha contado que el niño ya ha podido contactar con sus padres y que se encuentra bien aunque estaba preocupado por si no podía volver a jugar al fútbol. "Me comentó que jugaba mucho al futbol, y que tenía miedo de perder la pierna" a los que el agente le tranquilizó explicándole que tan solo se traba de una rotura y que eso no ocurriría.